嘉大「晶珠美人」登世界茶博會 農藝專家鏈結台酒無印良品

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義大學秋節連假在全國規模最大南投縣「2025世界茶業博覽會」大放異彩。農藝學系教授兼學務長黃文理領軍農學院與生命科學院，將多項「從產地到餐桌」最新研發成果搬上展場，吸引大批民眾參觀，不僅體現學校永續農業卓越成就，更展示科研成果透過產學合作，成功鏈結台酒公司與無印良品等指標企業。

黃文理、教授劉啟東與台南農改前場長羅正宗、分場長陳榮坤，共同花費長達十年，帶領學生培育出的「嘉大台南1號（嘉南珍香米）、嘉大台南2號（嘉南晶珠米）、嘉大台南三號（嘉南糯寶）」3款高水分利用率、省水、省肥又好吃的低碳優質水稻新品種。嘉大稻米品種改良為消費者提供更健康、更環保選擇。其中，與台南改良場共同開發、擁有農業部植物品種權的「低碳節水香米」，成為展場焦點。

黃文理說，「這款香米因其節水生產特性，大幅降低碳排放。更重要的是，我們測得它糙米和白米皆屬於低GI（低升糖指數）品項，非常適合注重血糖管理民眾。」這項具備高度市場競爭力研發成果，成功透過學校員工合作社進入知名生活品牌無印良品（MUJI）通路販售。另項突破是頂級清酒「晶珠美人」，這款清酒以學校培育「嘉南晶珠」優良稻米品種為原料，與台酒公司桃園酒廠合作釀製，其高品質純米大吟釀水準，體現產學合作的深度。

黃文理指出，這項計畫不僅是科研技轉，更是學生創業的典範。清酒由嘉大畢業生成立的「宬鉌農場」與學校合作的成果，碾米率高達45%至50%，將稻米精華濃縮至核心，成功打造出風味醇厚的頂級酒品。除農學院傲人米食成果，生命科學院展示茶葉領域創新研發，技轉業界，展出商品包括符合時下潮流的康普茶及具有機能性的保健酒，顯示嘉大在生物科技應用上的多元發展能力。

黃文理強調，參與茶博會是重要的平台，能將實驗室的知識轉化為具體的產品。「這對學生來說是最好的市場教育，讓他們能夠親身了解產業趨勢與市場需求，為未來投身農業與生技產業奠定扎實基礎。」

※喝酒不開車，開車不喝酒

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

