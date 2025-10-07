網傳高鐵台南、嘉義站宛如「雙胞胎」引熱議 高鐵給答案了

近日有網友在社群平台Threads發文指出，台灣高鐵台南站與嘉義站「長得幾乎一模一樣」，甚至連車站內摩斯漢堡、7-ELEVEN等商店位置都極為相似，讓不少初次到訪的旅客誤以為自己下錯車站。這篇貼文隨即引發網友熱烈討論，不少人驚呼，「根本平行時空！」對此，台灣高鐵回應指出，台南站與嘉義站當年屬同一工程標案。

成大建築兼任教授趙尉翔網路留言，高鐵台南站跟嘉義站最初是測試站，當時聯外道路都沒有站體就蓋好了，包含軌道都是用來測試高鐵運作用的，當年預算有限設計費只付一筆，所以2站才會長一樣。許多乘客回應說，「原來有這樣淵源，實在太奇妙，長知識了」、「真的長知識欸，沒去過嘉義高鐵站，下次要去嘉義遊玩時，也搭高鐵來去參觀看看」。

不僅如此，2站商業空間招商也是同步進行，導致站內店家品牌與配置高度雷同。例如兩站皆設有摩斯漢堡、7-ELEVEN、星巴克等連鎖店，從手扶梯下來的視角望去幾乎無差別，讓不少乘客分不清自己身處哪一站。不過，高鐵人員教大家辨別方式，可從車站內柱子底色分辨。台南站黃色底色，嘉義站藍色底色，2站商店配置有些微差異，如台南站摩斯與7-ELEVEN中間夾有「爭鮮gogo」外帶壽司店，嘉義站與星巴克相鄰。

不少網友留言分享「認錯站」的經驗，「曾以為自己搭錯車，直到看到嘉義站的招牌才安心」、「計程車司機載我去高鐵站，一路以為是台南，結果是嘉義」、「我在嘉義睡醒一看，以為又回到台南」。其實先前就有部落客揭露此事，指出「連車站外觀、聯外道路配置都非常類似」，因為當年站體建設時，周邊交通還未完善，作高鐵試車站用途。對於許多出差旅客與初訪旅人而言，確實容易混淆。