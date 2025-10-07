聽新聞
蔡易餘塞車看煙火 東石海之夏湧6.9萬人潮立委就地自拍成中秋奇景
2025嘉義縣暑期重頭戲「東石海之夏」受丹娜絲斯颱風影響延期至中秋連假登場，昨晚東石漁人碼頭圓滿落幕。壯麗海上煙火照亮夜空，吸引近7萬名遊客到場同歡，也造成台61線西濱快速道路一度回堵。嘉義縣立委蔡易餘就在車陣中「被迫」欣賞煙火，還開心拿起手機自拍直播，成為這場盛會中最特別的一幕。
蔡易餘說，「本來想追海上煙火，結果變成在車陣裡看煙火。」他透過臉書開直播，幽默表示人潮、車潮實在「太可怕」，但海上的煙火秀「真的壯觀又震撼」，讓他決定乾脆
在車內就地欣賞，還邊自拍、邊與網友互動，分享當下的奇妙體驗。影片上傳後引來大批網友留言，「太真實了！這才是中秋」、「塞車也要看完，敬業立委」。
縣府統計，昨晚東石海之夏現場湧入約6萬9千人，是活動舉辦以來人潮最多的1次。縣長翁章梁表示，為確保活動順利進行，縣府提前整合警力與交通單位規畫接駁與分流，煙火結束後立即啟動疏散機制。翁章梁親自進駐應變中心，透過無人機即時掌握車流狀況指揮警力，引導人車分流，最終在1小時內完成大量人車疏散。
蔡易餘直播提到，雖然塞車看煙火別具風味，但也再次凸顯東石地區的交通瓶頸。他說，「海之夏年年越辦越成功，人潮也越來越多。未來真的需要加快推動東石第二聯絡道路，讓遊客能順暢進出，也讓地方發展更上一層樓。」
東石議員姜梅紅肯定縣府交通疏導與科技應用的進步。她指出，今年活動提前導引車流、加強接駁動線，整體分流效率明顯提升，讓大部分遊客能在節慶歡樂後平安返家。隨著絢爛煙火落幕，東石海之夏再度為嘉義沿海帶來熱潮，蔡易餘車陣中就地觀看煙火、手機自拍的畫面，也成為今年中秋夜最具話題的「意外亮點」。
