嘉義東石海之夏煙火秀 1.8萬發點亮中秋夜空

中央社／ 嘉義縣6日電

嘉義縣2025「東石海之夏」海上煙火秀今晚7時施放，12分鐘內施放1.8萬發煙火，美不勝收，讓現場約7萬觀眾在中秋佳節留下美好回憶，交通疏散迅速獲得民眾好評。

「當數顆16吋煙火彈在海上炸裂時，煙火一圈圈在空中蔓延，直徑超過2、3公里，幾乎讓所有在現場觀看的人瞠目結舌。」在場一名攝影師告訴中央社記者，尤其空中的煙花與倒映在海中，更是美得難以形容。

「東石海之夏」主辦單位嘉義縣文化觀光局企劃科長沈雅茹說，今晚天氣很好，吹著淡淡的風，把煙霧吹往海的方面，沒遮掩到觀眾視野，煙火也沒被風吹得變形，看得清楚又美麗。

沈雅茹表示，原本暑假舉辦的「東石海之夏」活動，因天災延至中秋連假舉辦，原訂的海上煙火秀也因秋天夜色提早到來，從晚上9時提前至7時施放，中午開始警方就實施交管、引導車流，避免所有車輛擠進東石漁人碼頭。

沈雅茹指出，去年煙火施放完後，到半夜人車才完全疏散的情況，今晚沒有出現，煙火施放完後1小時人車就已疏散，活動圓滿結束。

嘉義縣長翁章梁感謝鄉親與遊客的熱情參與及支持，他說，明年海之夏，不見不散。

東石 嘉義 中秋

延伸閱讀

高雄回收阿伯每逢中秋捐款 激勵幼兒園愛是願付出

兩韓過中秋祭祖訪親戚 北韓曾於金日成時代一度廢除

中秋去別人家烤肉沒教養？母親一句話情勒網炸鍋

福州兩岸中秋茶話會 宋濤：要共同守護「家」的完整

相關新聞

嘉縣大林鎮驚見烏龜遭路殺 疑施工干擾棲地導致爬出馬路

嘉義縣大林鎮近來傳出在忠孝路靠近三疊溪橋路段，有大批烏龜遭車輛輾斃的情況，引發地方關注。民眾在臉書貼出多張烏龜遭路殺的慘...

陳亭妃民調說法 南市黨部反擊

台南綠營2026之爭白熱化，近期多個民調發布立委陳亭妃領先，她日前受訪說「各家民調都說她贏對手，若還有變數，台南人會怎麼...

台南鹿耳門溪船筏擱淺 蚵農憂淤沙

台南鹿耳門溪出海口長期淤沙，每年都要疏濬讓船筏順利進出，市府為此規畫減淤方案，整個工程在牡蠣養殖季前完工，但最近蚵農發現...

台南永康砲校遷移 議員籲打造綠肺

台南永康砲校預計年底全部遷至關廟新校區，釋出約69公頃土地，原址轉型為創意設計園區與行政文化新聚落，可望加速周邊東橋里發...

嘉縣海之夏最後一夜湧現6.9萬人潮 翁章梁：疏導交通1小時完成

2025「東石海之夏」活動於今晚落幕，現場湧入6萬9千人潮，在海上煙火秀的壯麗光彩中，為中秋夜掀起最高潮。縣長翁章梁表示...

嘉市自辦學童鮮奶不間斷 教育處：財源挑戰下仍會持續推動

中央「班班喝鮮乳」政策在去年上路僅4個月便喊停，各縣市陸續改採地方自辦方式。嘉義市政府教育處副處長黃媛楟表示，其實嘉義市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。