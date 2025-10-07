嘉義東石海之夏煙火秀 1.8萬發點亮中秋夜空

嘉義縣2025「東石海之夏」海上煙火秀今晚7時施放，12分鐘內施放1.8萬發煙火，美不勝收，讓現場約7萬觀眾在中秋佳節留下美好回憶，交通疏散迅速獲得民眾好評。

「當數顆16吋煙火彈在海上炸裂時，煙火一圈圈在空中蔓延，直徑超過2、3公里，幾乎讓所有在現場觀看的人瞠目結舌。」在場一名攝影師告訴中央社記者，尤其空中的煙花與倒映在海中，更是美得難以形容。

「東石海之夏」主辦單位嘉義縣文化觀光局企劃科長沈雅茹說，今晚天氣很好，吹著淡淡的風，把煙霧吹往海的方面，沒遮掩到觀眾視野，煙火也沒被風吹得變形，看得清楚又美麗。

沈雅茹表示，原本暑假舉辦的「東石海之夏」活動，因天災延至中秋連假舉辦，原訂的海上煙火秀也因秋天夜色提早到來，從晚上9時提前至7時施放，中午開始警方就實施交管、引導車流，避免所有車輛擠進東石漁人碼頭。

沈雅茹指出，去年煙火施放完後，到半夜人車才完全疏散的情況，今晚沒有出現，煙火施放完後1小時人車就已疏散，活動圓滿結束。

嘉義縣長翁章梁感謝鄉親與遊客的熱情參與及支持，他說，明年海之夏，不見不散。