台南鹿耳門溪船筏擱淺 蚵農憂淤沙

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市水利局已完成鹿耳門溪出海口的減淤工程，並設有長150公尺的束流設施。記者鄭惠仁／攝影
台南鹿耳門溪出海口長期淤沙，每年都要疏濬讓船筏順利進出，市府為此規畫減淤方案，整個工程在牡蠣養殖季前完工，但最近蚵農發現，出海口還有明顯淤沙，擔心本月起到明年6月放養季仍會出入不方便，要求徹底改善。

南市水利局長邱忠川表示，多次前往了解，並與成大的設計團隊檢討原因，初步認為是上月下旬穿過巴士海峽的樺加沙颱風帶來大量泥沙，使得鹿耳門溪出海口北側淤沙，幸好颱風前有做減淤，否則情況會更嚴重，將針對新出現的問題，和顧問公司、設計團隊研擬措施、做補強工程。

鹿耳門溪口上游匯集嘉南大圳排水路、溪南寮大排、土城仔大排，以及竹筏港多個排水，長期累積排水泥沙，加上河口地勢平緩，流速不足，更受海岸地形、潮汐影響 ，海岸漂沙沉澱在溪口，出海口長年淤積，退潮時影響漁民進出港航行安全，即使市府每年都疏濬，還是怨言不斷。

水利局為有效改善這一長期問題，委託成大研究發展基金會辦理「鹿耳門溪口海岸監測調查及淤沙問題之研究評估」，規畫減淤改善工程，包含航道疏濬、設置束流、養灘及後續成效監測；其中，束流設施長度150公尺，以混凝土基樁沖樁方式施作，疏濬的沙土養灘，總經費5千多萬元，工程已在本月牡蠣養殖季之前完工。

近日養殖季開始後，有船筏發現出海口還是有淤沙，1艘船筏因此擱淺，等到漲潮時才脫困；蚵農說，多數人會等天氣穩定、確定沒有颱風來才會把蚵棚拖出海放養，但擔心到時候會再出現擱淺問題，希望能改善。

台南 水利局 成大

相關新聞

嘉縣大林鎮驚見烏龜遭路殺 疑施工干擾棲地導致爬出馬路

嘉義縣大林鎮近來傳出在忠孝路靠近三疊溪橋路段，有大批烏龜遭車輛輾斃的情況，引發地方關注。民眾在臉書貼出多張烏龜遭路殺的慘...

陳亭妃民調說法 南市黨部反擊

台南綠營2026之爭白熱化，近期多個民調發布立委陳亭妃領先，她日前受訪說「各家民調都說她贏對手，若還有變數，台南人會怎麼...

台南鹿耳門溪船筏擱淺 蚵農憂淤沙

台南鹿耳門溪出海口長期淤沙，每年都要疏濬讓船筏順利進出，市府為此規畫減淤方案，整個工程在牡蠣養殖季前完工，但最近蚵農發現...

台南永康砲校遷移 議員籲打造綠肺

台南永康砲校預計年底全部遷至關廟新校區，釋出約69公頃土地，原址轉型為創意設計園區與行政文化新聚落，可望加速周邊東橋里發...

嘉縣海之夏最後一夜湧現6.9萬人潮 翁章梁：疏導交通1小時完成

2025「東石海之夏」活動於今晚落幕，現場湧入6萬9千人潮，在海上煙火秀的壯麗光彩中，為中秋夜掀起最高潮。縣長翁章梁表示...

嘉市自辦學童鮮奶不間斷 教育處：財源挑戰下仍會持續推動

中央「班班喝鮮乳」政策在去年上路僅4個月便喊停，各縣市陸續改採地方自辦方式。嘉義市政府教育處副處長黃媛楟表示，其實嘉義市...

