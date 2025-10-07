台南鹿耳門溪船筏擱淺 蚵農憂淤沙

台南鹿耳門溪出海口長期淤沙，每年都要疏濬讓船筏順利進出，市府為此規畫減淤方案，整個工程在牡蠣養殖季前完工，但最近蚵農發現，出海口還有明顯淤沙，擔心本月起到明年6月放養季仍會出入不方便，要求徹底改善。

南市水利局長邱忠川表示，多次前往了解，並與成大的設計團隊檢討原因，初步認為是上月下旬穿過巴士海峽的樺加沙颱風帶來大量泥沙，使得鹿耳門溪出海口北側淤沙，幸好颱風前有做減淤，否則情況會更嚴重，將針對新出現的問題，和顧問公司、設計團隊研擬措施、做補強工程。

鹿耳門溪口上游匯集嘉南大圳排水路、溪南寮大排、土城仔大排，以及竹筏港多個排水，長期累積排水泥沙，加上河口地勢平緩，流速不足，更受海岸地形、潮汐影響 ，海岸漂沙沉澱在溪口，出海口長年淤積，退潮時影響漁民進出港航行安全，即使市府每年都疏濬，還是怨言不斷。

水利局為有效改善這一長期問題，委託成大研究發展基金會辦理「鹿耳門溪口海岸監測調查及淤沙問題之研究評估」，規畫減淤改善工程，包含航道疏濬、設置束流、養灘及後續成效監測；其中，束流設施長度150公尺，以混凝土基樁沖樁方式施作，疏濬的沙土養灘，總經費5千多萬元，工程已在本月牡蠣養殖季之前完工。

近日養殖季開始後，有船筏發現出海口還是有淤沙，1艘船筏因此擱淺，等到漲潮時才脫困；蚵農說，多數人會等天氣穩定、確定沒有颱風來才會把蚵棚拖出海放養，但擔心到時候會再出現擱淺問題，希望能改善。