陳亭妃民調說法 南市黨部反擊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導

台南綠營2026之爭白熱化，近期多個民調發布立委陳亭妃領先，她日前受訪說「各家民調都說她贏對手，若還有變數，台南人會怎麼看？」對此，民進黨南市黨部發聲明，參選人要求黨對民調結果負責的舉措沒必要，「黨格安在」；這聲明被解讀反擊陳的說法。

陳亭妃陣營對於民進黨南市黨部說法，並無回應。1名地方黨內人士分析，陳亭妃基層實力雄厚，立委林俊憲獲賴清德總統大力相挺，尤其丹娜絲颱風災後，賴總統多次在受災戶面前讚賞林，有助縣區支持度升溫，但初選民調的方式，也是一大左右結果的關鍵。

近日多家民調的數據都指陳亭妃不但贏過林俊憲，也領先國民黨的謝龍介。陳亭妃日前接受媒體專訪，指稱，民調都顯示她贏對手，若贏了17%還會有變數，不曉得台南人會怎麼看，而如果是黨有什麼改變，「就要自負未來選舉狀況」。

民進黨南市黨部前晚在臉書貼出聲明稿，表示民主是民進黨的DNA，黨內同志經由公平競爭，在初選制度中脫穎而出，代表民進黨贏得信任，是每位民進黨員的期盼，「黨格的傳承與延續，更是黨員同志檢視我們、鞭策我們的重中之重」。

聲明稿說，對於黨內同志先前對外質疑，民進黨地方大選將沒收初選制度，但民調初選依然會辦理；近日宣稱各項民調領先，要求民進黨要對民調最終結果負責，諸如此類舉措，不僅沒必要，後續引發各界討論甚或質疑，「參選人黨格安在」，且國民黨介入民進黨初選民調疑雲未消，黨內參選人宜用行動爭取支持，而非自我質疑黨格，擴大陰謀論調。

