台南永康砲校遷移 議員籲打造綠肺

台南永康砲校預計年底全部遷至關廟新校區，釋出約69公頃土地，原址轉型為創意設計園區與行政文化新聚落，可望加速周邊東橋里發展，不過，有議員認為，砲校重劃區目前規畫公園綠地、運動空間仍顯不足，盼能為永康打造都市綠肺。

南市地政局表示，部分現況已是公園綠地，會先開放民眾使用，另，砲校周邊交通改善預計明年開工，將優先打通二王郵局旁巷道、康橋大道南延、台20線拓寬，也會讓中華一路打通銜接忠孝路，打通南向瓶頸段。

東橋里長王怡舜表示，居民都相當期待砲校未來發展，其中，公園綠地總面積雖超過15公頃，實際上卻是一座座小公園分散在區域內，遍地開花的公園綠地沒有不好，仍希望公部門能將綠地集中最大化，讓永康能有座大型森林公園。

市議員朱正軒說，目前砲校重劃區內的公園綠地、運動空間仍顯不足，運動空間在重劃區內更是掛零，令人憂心，即使市府認為近鄰永康全民運動中心可回應運動需求，但在重劃區內部仍要有運動空間，另外，市府也應盡早啟動周邊交通改善，紓解東橋地區交通壅塞。

永康砲校原基地由市府分兩期開發，1期已設立台南市立圖書館永康總館，2期則規畫69公頃都市再造區，且受惠於基地開發與交通改善，基地鄰近的東橋里人口持續攀升，目前已為永康區第2大里，同時吸引不少年輕族群與外來人口進駐，成為永康最具潛力新興地帶之一。