聽新聞
0:00 / 0:00

台南永康砲校遷移 議員籲打造綠肺

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南永康砲校遷移計畫進入最後階段，市議員朱正軒（左一）認為原址規畫的公園綠地及運動空間仍顯不足。圖／南市議員朱正軒提供
台南永康砲校遷移計畫進入最後階段，市議員朱正軒（左一）認為原址規畫的公園綠地及運動空間仍顯不足。圖／南市議員朱正軒提供

台南永康砲校預計年底全部遷至關廟新校區，釋出約69公頃土地，原址轉型為創意設計園區與行政文化新聚落，可望加速周邊東橋里發展，不過，有議員認為，砲校重劃區目前規畫公園綠地、運動空間仍顯不足，盼能為永康打造都市綠肺。

南市地政局表示，部分現況已是公園綠地，會先開放民眾使用，另，砲校周邊交通改善預計明年開工，將優先打通二王郵局旁巷道、康橋大道南延、台20線拓寬，也會讓中華一路打通銜接忠孝路，打通南向瓶頸段。

東橋里長王怡舜表示，居民都相當期待砲校未來發展，其中，公園綠地總面積雖超過15公頃，實際上卻是一座座小公園分散在區域內，遍地開花的公園綠地沒有不好，仍希望公部門能將綠地集中最大化，讓永康能有座大型森林公園。

市議員朱正軒說，目前砲校重劃區內的公園綠地、運動空間仍顯不足，運動空間在重劃區內更是掛零，令人憂心，即使市府認為近鄰永康全民運動中心可回應運動需求，但在重劃區內部仍要有運動空間，另外，市府也應盡早啟動周邊交通改善，紓解東橋地區交通壅塞。

永康砲校原基地由市府分兩期開發，1期已設立台南市立圖書館永康總館，2期則規畫69公頃都市再造區，且受惠於基地開發與交通改善，基地鄰近的東橋里人口持續攀升，目前已為永康區第2大里，同時吸引不少年輕族群與外來人口進駐，成為永康最具潛力新興地帶之一。

台南 重劃區 議員

延伸閱讀

台南永康砲校遷移進入倒數 民代籲增設大型綠地與運動空間

重劃區文教用地不徵收不活用遭批怠惰 中市府：通盤檢討中

南鐵地下化延伸至永康可行性獲中央核定 但地方財務負擔暴增

台南永康鬧區住宅竄濃煙！女子2樓求援被救出 20分鐘撲滅火勢

相關新聞

嘉縣大林鎮驚見烏龜遭路殺 疑施工干擾棲地導致爬出馬路

嘉義縣大林鎮近來傳出在忠孝路靠近三疊溪橋路段，有大批烏龜遭車輛輾斃的情況，引發地方關注。民眾在臉書貼出多張烏龜遭路殺的慘...

陳亭妃民調說法 南市黨部反擊

台南綠營2026之爭白熱化，近期多個民調發布立委陳亭妃領先，她日前受訪說「各家民調都說她贏對手，若還有變數，台南人會怎麼...

台南鹿耳門溪船筏擱淺 蚵農憂淤沙

台南鹿耳門溪出海口長期淤沙，每年都要疏濬讓船筏順利進出，市府為此規畫減淤方案，整個工程在牡蠣養殖季前完工，但最近蚵農發現...

台南永康砲校遷移 議員籲打造綠肺

台南永康砲校預計年底全部遷至關廟新校區，釋出約69公頃土地，原址轉型為創意設計園區與行政文化新聚落，可望加速周邊東橋里發...

嘉縣海之夏最後一夜湧現6.9萬人潮 翁章梁：疏導交通1小時完成

2025「東石海之夏」活動於今晚落幕，現場湧入6萬9千人潮，在海上煙火秀的壯麗光彩中，為中秋夜掀起最高潮。縣長翁章梁表示...

嘉市自辦學童鮮奶不間斷 教育處：財源挑戰下仍會持續推動

中央「班班喝鮮乳」政策在去年上路僅4個月便喊停，各縣市陸續改採地方自辦方式。嘉義市政府教育處副處長黃媛楟表示，其實嘉義市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。