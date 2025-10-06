嘉縣海之夏最後一夜湧現6.9萬人潮 翁章梁：疏導交通1小時完成
2025「東石海之夏」活動於今晚落幕，現場湧入6萬9千人潮，在海上煙火秀的壯麗光彩中，為中秋夜掀起最高潮。縣長翁章梁表示，今年特別強調結合觀光活動與地方產業，透過節慶活動吸引人潮，帶動嘉義海線地區商圈與美食業者的經濟復甦，同時也展現縣府交通應變的高效率，成功在短時間內完成大規模疏散，獲得民眾肯定。
活動期間匯集東石、布袋地區的海味美食，從現烤鮮蚵到隱藏版料理應有盡有，吸引許多遊客慕名前來。「海之夏」結合演唱會、文化表演與親子遊樂設施，不僅讓民眾玩得盡興，也創造在地攤商與商圈可觀的營業額。翁章梁指出，丹娜絲風災造成蚵仔損失超過4成，這次活動的目的之一，就是藉由節慶人潮提振消費力，重建地方經濟信心。
在交通疏導方面，今年縣府事前即整合警力與相關單位，強化接駁與分流規劃。煙火秀結束後，翁章梁立即進駐應變中心，透過無人機即時掌握車流狀況，並指揮警力進行分流引導。整體疏運過程流暢，大量人車在1小時內順利疏散完畢，展現縣府周密的交通規劃與執行力，也讓民眾能在節慶歡樂後，安心、快速返家。
翁章梁感謝所有參與活動的民眾與工作團隊，並表示東石海之夏已成為嘉義海線最具代表性的節慶活動之一，未來將持續結合觀光、產業與交通治理，打造節慶活動與地方經濟的雙贏局面。
