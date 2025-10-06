嘉市自辦學童鮮奶不間斷 教育處：財源挑戰下仍會持續推動

中央「班班喝鮮乳」政策在去年上路僅4個月便喊停，各縣市陸續改採地方自辦方式。嘉義市政府教育處副處長黃媛楟表示，其實嘉義市學校營養午餐原本即搭配鮮奶供應，並非依賴中央政策；即使中央喊停，市府也立即接手自辦，確保學童乳品攝取不中斷，展現對學童營養健康的重視。

黃媛楟表示，未來「財劃法」修正後，各縣市政府獲得的統籌分配稅款將有差異，若中央重新提出全國性學童乳政策，嘉義市一定全力配合推動。她強調，市長認為鮮奶政策對學童的成長發育有正面幫助，因此市府每年均主動編列預算支應，即便中央政策喊停，也不會因此中斷。

「如果中央願意支持，市府當然樂觀其成；但若中央有其考量，暫時無法挹注經費，我們也會自行編列預算來辦理，不能等中央才行動，以免緩不濟急。」黃媛楟表示，市府在政策推動上會持續維持穩定，確保學生受惠不受影響。

不過，她也坦言，財劃法修正後，各縣市的財源結構將有所變動，嘉義市實際可支用的預算仍有不確定性，初步評估可能縮減不少。未來在資源有限的情況下，市府將審慎評估各項教育政策的財務分配，以兼顧學生營養需求與地方財政永續發展。