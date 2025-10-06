台南首辦環境演員培訓 讓岸內影視基地更吸引劇組

台南市府文化局首度舉辦「岸內影視基地2025環境演員培訓工作坊」，邀請業界表演導師及劇組專業人員教授表演基礎、鏡頭感練習與拍攝現場禮儀等，培育吸引劇組進駐資源。

台南市政府文化局長黃雅玲今天告訴中央社記者，岸內影視基地近年因時代場景與寬闊外搭景地受劇組青睞，許多熱播影集與電影在此取景，為平衡南北資源促進影視產業均衡發展，同時培育在地人才，文化局特別規畫「岸內影視基地環境演員培訓工作坊」。

黃雅玲表示，工作坊以「建立正確觀念」與「擁有表演技巧」為兩大核心，期望為台南培育出吸引劇組爭相進駐的軟實力，也就是優秀在地演員資源，打造屬於台南的影視生態圈。

她說，此次工作坊將由「華燈初上」導演連奕琦親自嚴選學員，錄取學員將接受入圍金馬獎最佳新演員與金鐘獎戲劇女主角獎的蔡嘉茵親自教授表演訓練，還能在岸內影視基地時代場景進行模擬拍攝，無論是新鮮人、學生、上班族或退休族，都能報名一試。

台南市文化局提供資料表示，這次課程最大特色是鼓勵學員不再只靠「本色演出」，而是透過專業表演訓練做到「演什麼像什麼」，無論是市場小販、群眾集會，還是職場上班族，只要一上場就能融入戲劇氛圍，成為故事中不可或缺一員。

文化局指出，除了希望提升學員鏡頭感與演技，培養正確現場態度與職業素養更是不可或缺，希望這些學員成為岸內影視基地亮眼新星，並吸引更多劇組願意將台南當成長期合作拍攝基地，工作坊即起開放報名，名額有限，盼有興趣民眾把握機會。