台南首辦環境演員培訓 讓岸內影視基地更吸引劇組

中央社／ 台南6日電

台南市府文化局首度舉辦「岸內影視基地2025環境演員培訓工作坊」，邀請業界表演導師及劇組專業人員教授表演基礎、鏡頭感練習與拍攝現場禮儀等，培育吸引劇組進駐資源。

台南市政府文化局長黃雅玲今天告訴中央社記者，岸內影視基地近年因時代場景與寬闊外搭景地受劇組青睞，許多熱播影集與電影在此取景，為平衡南北資源促進影視產業均衡發展，同時培育在地人才，文化局特別規畫「岸內影視基地環境演員培訓工作坊」。

黃雅玲表示，工作坊以「建立正確觀念」與「擁有表演技巧」為兩大核心，期望為台南培育出吸引劇組爭相進駐的軟實力，也就是優秀在地演員資源，打造屬於台南的影視生態圈。

她說，此次工作坊將由「華燈初上」導演連奕琦親自嚴選學員，錄取學員將接受入圍金馬獎最佳新演員與金鐘獎戲劇女主角獎的蔡嘉茵親自教授表演訓練，還能在岸內影視基地時代場景進行模擬拍攝，無論是新鮮人、學生、上班族或退休族，都能報名一試。

台南市文化局提供資料表示，這次課程最大特色是鼓勵學員不再只靠「本色演出」，而是透過專業表演訓練做到「演什麼像什麼」，無論是市場小販、群眾集會，還是職場上班族，只要一上場就能融入戲劇氛圍，成為故事中不可或缺一員。

文化局指出，除了希望提升學員鏡頭感與演技，培養正確現場態度與職業素養更是不可或缺，希望這些學員成為岸內影視基地亮眼新星，並吸引更多劇組願意將台南當成長期合作拍攝基地，工作坊即起開放報名，名額有限，盼有興趣民眾把握機會。

影視 台南 文化局

延伸閱讀

台南熱蘭遮市集穿越400年 當安平古堡「王城地主」

敲碗量產！「巷仔貓」公仔5分鐘售光惹民怨 南市文化局回應了

台南訂「府城紀念日」有譜？民代提巷仔Niau化身「城牆大使」

19歲短劇男星「拒拍大尺度」竟跑路！女主角氣哭「不跟我親嘴」

相關新聞

嘉縣大林鎮驚見烏龜遭路殺 疑施工干擾棲地導致爬出馬路

嘉義縣大林鎮近來傳出在忠孝路靠近三疊溪橋路段，有大批烏龜遭車輛輾斃的情況，引發地方關注。民眾在臉書貼出多張烏龜遭路殺的慘...

嘉縣海之夏最後一夜湧現6.9萬人潮 翁章梁：疏導交通1小時完成

2025「東石海之夏」活動於今晚落幕，現場湧入6萬9千人潮，在海上煙火秀的壯麗光彩中，為中秋夜掀起最高潮。縣長翁章梁表示...

嘉市自辦學童鮮奶不間斷 教育處：財源挑戰下仍會持續推動

中央「班班喝鮮乳」政策在去年上路僅4個月便喊停，各縣市陸續改採地方自辦方式。嘉義市政府教育處副處長黃媛楟表示，其實嘉義市...

超萌「蚵貝寶寶」 雲林中秋連假拍照熱門熱點曝光

文蛤、牡蠣養殖是雲林縣台西鄉主要產業，為行銷蚵貝產業，台西鄉公所委託藝術家丁仁桐設計，今年9月在市區打造8隻造型不同的「...

西螺大橋不需指定為古蹟？ 文史團體批彰化縣府與專業意見相左

曾有遠東第一大橋美名的西螺大橋，2001年被彰化縣政府登錄為歷史建築，近日有文史團體向彰、雲兩縣申請改登錄為縣定古蹟，彰...

嘉義男撿「路邊紅包」喜曬網 網嘲諷：恭喜脫單、晚上別亂跑

嘉義有名網友在臉書社團「嘉義綠豆大小事」發文表示，自己在馬路上意外撿到一個紅包，開心地說：「太爽了！我竟然在馬路上撿到紅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。