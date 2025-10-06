嘉縣大林鎮驚見烏龜遭路殺 疑施工干擾棲地導致爬出馬路

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
白天實際到現場查看並沒有發現烏龜屍體，但附近居民表示確實近來常發現烏龜出沒。記者李宗祐／攝影
白天實際到現場查看並沒有發現烏龜屍體，但附近居民表示確實近來常發現烏龜出沒。記者李宗祐／攝影

嘉義縣大林鎮近來傳出在忠孝路靠近三疊溪橋路段，有大批烏龜遭車輛輾斃的情況，引發地方關注。民眾在臉書貼出多張烏龜遭路殺的慘狀照片，呼籲用路人放慢車速、留意路面。當地居民懷疑，烏龜可能因排水溝施工導致棲地受干擾而外移。

有網友在臉書社團發文指出，「大林忠孝路近三疊溪橋路段…再麻煩大家近期放慢一點車速，不知為何一大堆的烏龜遺體…總之都是生命，我們留個心眼也是保護牠們。」並附上8張照片，其中一張可見一個紙箱內裝有3、4隻遭輾斃、支離破碎的烏龜屍體，畫面怵目驚心。

居民表示，近1個月來當地頻繁出現烏龜與，有天晚上甚至傳出敲玻璃門的聲音，出門查看發現是一隻拳頭大小的小烏龜攀爬玻璃門，發出敲擊聲響。她也發現烏龜橫越馬路遭車輛輾斃，只剩下龜殼的慘狀。

由於事發地點鄰近昭慶寺，部分民眾懷疑烏龜可能來自寺廟前的水池。不過，昭慶寺師父澄清，寺內水池並沒有信眾放生烏龜，近期也確實有看到烏龜與蛇出沒，推測是大林鎮公所正進行寺前排水溝改善工程，影響周遭生態環境，加上天氣炎熱，導致動物紛紛爬出原棲地活動。

推測大林鎮公所正進行寺前排水溝改善工程，影響周遭生態環境，加上天氣炎熱，導致動物紛紛爬出原棲地活動。記者李宗祐／攝影
推測大林鎮公所正進行寺前排水溝改善工程，影響周遭生態環境，加上天氣炎熱，導致動物紛紛爬出原棲地活動。記者李宗祐／攝影
有民眾懷疑是昭慶寺內的水池烏龜誤爬上馬路，寺方澄清水池並沒有眾放生烏龜。記者李宗祐／攝影
有民眾懷疑是昭慶寺內的水池烏龜誤爬上馬路，寺方澄清水池並沒有眾放生烏龜。記者李宗祐／攝影
有民眾懷疑是昭慶寺內的水池烏龜誤爬上馬路，寺方澄清水池並沒有眾放生烏龜。記者李宗祐／攝影
有民眾懷疑是昭慶寺內的水池烏龜誤爬上馬路，寺方澄清水池並沒有眾放生烏龜。記者李宗祐／攝影
網友在社群媒體留言大林鎮這路段有不少烏龜遭路殺，用路人行經這路段放慢速度、留意路面。圖／翻攝嘉義綠豆大小事臉書
網友在社群媒體留言大林鎮這路段有不少烏龜遭路殺，用路人行經這路段放慢速度、留意路面。圖／翻攝嘉義綠豆大小事臉書

烏龜 排水溝

