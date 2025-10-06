嘉縣大林鎮驚見烏龜遭路殺 疑施工干擾棲地導致爬出馬路

嘉義縣大林鎮近來傳出在忠孝路靠近三疊溪橋路段，有大批烏龜遭車輛輾斃的情況，引發地方關注。民眾在臉書貼出多張烏龜遭路殺的慘狀照片，呼籲用路人放慢車速、留意路面。當地居民懷疑，烏龜可能因排水溝施工導致棲地受干擾而外移。

有網友在臉書社團發文指出，「大林忠孝路近三疊溪橋路段…再麻煩大家近期放慢一點車速，不知為何一大堆的烏龜遺體…總之都是生命，我們留個心眼也是保護牠們。」並附上8張照片，其中一張可見一個紙箱內裝有3、4隻遭輾斃、支離破碎的烏龜屍體，畫面怵目驚心。

居民表示，近1個月來當地頻繁出現烏龜與蛇，有天晚上甚至傳出敲玻璃門的聲音，出門查看發現是一隻拳頭大小的小烏龜攀爬玻璃門，發出敲擊聲響。她也發現烏龜橫越馬路遭車輛輾斃，只剩下龜殼的慘狀。