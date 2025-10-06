聽新聞
超萌「蚵貝寶寶」 雲林中秋連假拍照熱門熱點曝光
文蛤、牡蠣養殖是雲林縣台西鄉主要產業，為行銷蚵貝產業，台西鄉公所委託藝術家丁仁桐設計，今年9月在市區打造8隻造型不同的「蚵貝寶寶」，造型可愛吸睛，中秋連假吸引許多返鄉遊子拍照打卡。
台西鄉市區文化路今年中秋節有了新樣貌，鄉公所在文化路兩端以文蛤與牡蠣為主題，打造8隻可愛的「蚵貝寶寶」，其中6隻位於台西加油站端，另外2隻在全民診所附近，嶄新有趣的入口意象，讓中秋連假返鄉的遊子與遊客都很驚喜，爭相拍照、打卡。
負責設計「蚵貝寶寶」的藝術家丁仁桐表示，「蚵貝寶寶」高度約150公分，以塑膠纖維打造，造型各具特色，推出後很受矚目，但因材質為塑膠纖維，承重有限，呼籲拍照民眾發揮公德心，不要攀爬或踩踏，以免讓「蚵貝寶寶」受傷。
台西鄉長李文來表示，台西鄉文蛤養殖面積逾1000公頃，是全台文蛤苗主要產地，牡蠣養殖也是另一主要產業，為行銷文蛤與牡蠣，鄉公所打造「蚵貝寶寶」入口意象，不僅活化閒置空間，也盼藉此推廣蚵貝知名度，帶動地方產業發展。
