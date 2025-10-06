快訊

西螺大橋不需指定為古蹟？ 文史團體批彰化縣府與專業意見相左

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
西螺大橋有沒有縣定古蹟的價值，引起地方爭論。記者簡慧珍／攝影
西螺大橋有沒有縣定古蹟的價值，引起地方爭論。記者簡慧珍／攝影

曾有遠東第一大橋美名的西螺大橋，2001年被彰化縣政府登錄為歷史建築，近日有文史團體向彰、雲兩縣申請改登錄為縣定古蹟，彰化縣文化資產審議委員會決議維持現有文資地位，被文史團體抨擊與專業意見相左，溪州地方也希望升級來帶動觀光。

政府規定「南橋北管」，西螺大橋管理權在彰化縣，有文史團體同時向彰、雲兩縣政府申請登錄西螺大橋為縣定古蹟，雲林縣還沒公布審查結果，彰化縣文資委員會決議仍是歷史建築，引起文史團體譁然。彰化縣文化局今回應，西螺大橋已是文化資產，將尊重文資委員意見並盡力保護文資。

根據文史團體在臉書社群以「文化前進實驗室」為名，公布彰化縣文資委員會意聲稱「以當時的技術，今天來說算是簡易的鋼桁架，類似的橋樑很多，甚至已呈現老舊的疲態，是可作為時代見證，但價值性非為多高，不需要指定為古蹟。」

文史團體引用雲林縣政府2004年委託雲科大教授劉銓芝團隊執行的西螺大橋調查研究，指出「西螺大橋的橋墩在日治時期完成，因珍珠港戰爭而停工。光復後地方人士多次陳情，加上美國提供經濟援助，終於在民國41年底興建完工，隔年舉行盛大的通車典禮。」

西螺大橋調查研究顯示「西螺大橋全長1939公尺，工程浩大，橋樑採華倫式桁架（warren truss）結構，相當罕見，對當時營建技術有相當的貢獻。西螺大橋不僅為當時聯繫台灣南北往來交通必經之道，建成時亦為遠東第一大橋。」

文史團體痛批彰化縣政府的說法完全與專業研究相左，並譏諷是不是用縣長名字當作橋名才能提級為古蹟。

彰化縣八卦山文化協會理事長蔣敏全今表示，彰化設縣301年僅三次選拔「彰化八景」，依序在雍正12年（1735）知縣秦士望、道光10年（1832）知縣李廷璧編纂彰化縣志時、1962年當時縣長呂世明任內由彰化縣文獻委員會發起重選彰化八景，虹橋夕照名列重選八景之一，虹橋就是現今西螺大橋，過去五分仔車在橋上通行，承載南北甘蔗、物資和人車運輸的歷史記憶，很值得登錄為縣定古蹟。

西螺大橋北半段在溪州鄉轄區，鄉長江淑芬說，她爺爺是蔗農，小火車往來西螺大橋運甘蔗是她兒時記憶的一部分，縣政府爭取經費整修西螺大橋煥然一新，若能升級為縣定古蹟，為溪州添加第一座縣定古蹟，將有助文化觀光。

