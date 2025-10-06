嘉義男撿「路邊紅包」喜曬網 網嘲諷：恭喜脫單、晚上別亂跑

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義有名網友在路上檢到紅包喜孜孜地和網友分享引來熱議。圖／翻攝嘉義綠豆大小事臉書
嘉義有名網友在路上檢到紅包喜孜孜地和網友分享引來熱議。圖／翻攝嘉義綠豆大小事臉書

嘉義有名網友在臉書社團「嘉義綠豆大小事」發文表示，自己在馬路上意外撿到一個紅包，開心地說：「太爽了！我竟然在馬路上撿到紅包欸」，並附上兩張照片，只見紅包掉落在馬路上，打開後裡面還有千元大鈔，讓他喜出望外。不過貼文一出，隨即引發大量網友湧入留言，內容既搞笑又帶點警告意味。

不少網友半開玩笑地留言「恭喜脫單」、「新婚愉快」、「有人出來叫姐夫嗎」、「晚上別亂跑」，也有人提醒「紅包不要亂撿比較好」，認為撿紅包在傳統習俗上不太吉利。不過也有網友持不同看法「本身沒禁忌，反正有錢就撿」。

這名撿紅包的網友則顯得毫不在意，幽默回覆「娶一個不吵的也蠻不錯的」、「本身沒禁忌，反正有錢就撿」，展現樂觀態度。

根據台灣民間習俗，路上紅包往往與「冥婚」或擋煞有關，長輩常提醒「路上的紅包不要撿」。若不慎撿到，傳統上建議可將紅包送至廟宇稟告神明，並將紅包袋與金紙一併焚化，或交由警察局處理。有經驗的網友也提醒「記得拿去派出所交，才不會侵佔罪。三個月沒人領歸你，500元以上派出所保管，500元以下你代為保管。」

嘉義有名網友在路上檢到紅包和網友分享引來熱議，他幽默回覆「娶一個不吵的也蠻不錯的」。圖／翻攝嘉義綠豆大小事臉書
嘉義有名網友在路上檢到紅包和網友分享引來熱議，他幽默回覆「娶一個不吵的也蠻不錯的」。圖／翻攝嘉義綠豆大小事臉書
嘉義有名網友在路上檢到紅包喜孜孜地和網友分享引來熱議，他回覆「本身沒禁忌，反正有錢就撿」，展現樂觀態度。圖／翻攝嘉義綠豆大小事臉書
嘉義有名網友在路上檢到紅包喜孜孜地和網友分享引來熱議，他回覆「本身沒禁忌，反正有錢就撿」，展現樂觀態度。圖／翻攝嘉義綠豆大小事臉書

