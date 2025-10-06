嘉義男撿「路邊紅包」喜曬網 網嘲諷：恭喜脫單、晚上別亂跑

嘉義有名網友在臉書社團「嘉義綠豆大小事」發文表示，自己在馬路上意外撿到一個紅包，開心地說：「太爽了！我竟然在馬路上撿到紅包欸」，並附上兩張照片，只見紅包掉落在馬路上，打開後裡面還有千元大鈔，讓他喜出望外。不過貼文一出，隨即引發大量網友湧入留言，內容既搞笑又帶點警告意味。

不少網友半開玩笑地留言「恭喜脫單」、「新婚愉快」、「有人出來叫姐夫嗎」、「晚上別亂跑」，也有人提醒「紅包不要亂撿比較好」，認為撿紅包在傳統習俗上不太吉利。不過也有網友持不同看法「本身沒禁忌，反正有錢就撿」。

這名撿紅包的網友則顯得毫不在意，幽默回覆「娶一個不吵的也蠻不錯的」、「本身沒禁忌，反正有錢就撿」，展現樂觀態度。