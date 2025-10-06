經歷風雨摧殘 台南後壁米蘭之鄉攝影展9日登場 見證百年古亭畚重生
穀倉又稱為「古亭畚」，早期用來存放稻穀或番薯，台南後壁「合鴨藝術園地」因受到7月初丹娜絲颱風及0728水災重創，園區內一座百年歷史的古亭畚也被擊倒，好在經過3個月重建，園區順利修復完成，9日將舉辦攝影比賽頒獎典禮，歡迎遊客一起見證百年古亭畚的重生。
芳榮米廠執行長張美雪說，「這不只是修復一棟古亭畚，更是修復一段土地的記憶與情感」，幾年前從嘉義義竹將百年的古亭畚運回園區，花費不少人力與時間，沒想到今年被風災、水災「擊倒」。
她也提到，修復真的比重整難，因此當修復進入尾聲，吊車好不容易吊上去完工時，真的讓人掉下眼淚，也相當感動，歡迎大家一起來到後壁，見證百年古亭畚的重生，用眼睛發現稻田的詩意，用心感受農村的溫度。
後壁區公所表示，後壁不僅是稻米的故鄉，更是融合傳統與創新的「米蘭之鄉」，今年與芳榮米廠攜手舉辦2025米蘭之鄉攝影比賽，徵得超過300件作品，9日將舉辦得獎作品展暨頒獎典禮，邀請民眾一起欣賞後壁農村之美的時刻。
