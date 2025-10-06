快訊

國家警報響了！「2縣市」大雷雨轟1個半小時

「1縣市」大雨特報 恐一路下到晚上

「鋼鐵傘兵」秦良丰突喊真的累了 意外揭蔣萬安暖舉

經歷風雨摧殘 台南後壁米蘭之鄉攝影展9日登場 見證百年古亭畚重生

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南後壁「合鴨藝術園地」一座百年歷史的古亭畚，今年7月接連受到颱風及豪雨摧殘而損壞，歷經3個月時間修復，總算順利重生。圖／後壁區公所提供
台南後壁「合鴨藝術園地」一座百年歷史的古亭畚，今年7月接連受到颱風及豪雨摧殘而損壞，歷經3個月時間修復，總算順利重生。圖／後壁區公所提供

穀倉又稱為「古亭畚」，早期用來存放稻穀或番薯，台南後壁「合鴨藝術園地」因受到7月初丹娜絲颱風及0728水災重創，園區內一座百年歷史的古亭畚也被擊倒，好在經過3個月重建，園區順利修復完成，9日將舉辦攝影比賽頒獎典禮，歡迎遊客一起見證百年古亭畚的重生。

芳榮米廠執行長張美雪說，「這不只是修復一棟古亭畚，更是修復一段土地的記憶與情感」，幾年前從嘉義義竹將百年的古亭畚運回園區，花費不少人力與時間，沒想到今年被風災、水災「擊倒」。

她也提到，修復真的比重整難，因此當修復進入尾聲，吊車好不容易吊上去完工時，真的讓人掉下眼淚，也相當感動，歡迎大家一起來到後壁，見證百年古亭畚的重生，用眼睛發現稻田的詩意，用心感受農村的溫度。

後壁區公所表示，後壁不僅是稻米的故鄉，更是融合傳統與創新的「米蘭之鄉」，今年與芳榮米廠攜手舉辦2025米蘭之鄉攝影比賽，徵得超過300件作品，9日將舉辦得獎作品展暨頒獎典禮，邀請民眾一起欣賞後壁農村之美的時刻。

台南後壁「合鴨藝術園地」一座百年歷史的古亭畚，今年7月接連受到颱風及豪雨摧殘而損壞。圖／後壁區公所提供
台南後壁「合鴨藝術園地」一座百年歷史的古亭畚，今年7月接連受到颱風及豪雨摧殘而損壞。圖／後壁區公所提供
台南後壁「合鴨藝術園地」一座百年歷史的古亭畚，今年7月接連受到颱風及豪雨摧殘而損壞，歷經3個月時間修復，總算順利重生。圖／後壁區公所提供
台南後壁「合鴨藝術園地」一座百年歷史的古亭畚，今年7月接連受到颱風及豪雨摧殘而損壞，歷經3個月時間修復，總算順利重生。圖／後壁區公所提供

攝影比賽 丹娜絲颱風

延伸閱讀

智慧經營／台積電營運、廠務副總經理莊子壽 完備半導體鏈生態系

男子闖台鐵軌道遭自強號撞擊亡 新營後壁間單線通行

當兵回來變更帥？宋江退伍從「四開門猛男」瘦回顏值巔峰 一秒重生撕漫男神顏

女足國手：最珍貴生日禮物是重生 感謝村長父親救全村

相關新聞

台南永康砲校遷移進入倒數 民代籲增設大型綠地與運動空間

台南永康砲校遷移計畫進入最後階段，預計今年底全部遷移至關廟新校區，將釋出約69公頃土地，轉型為永康創意設計園區與行政文化...

西螺大橋不需指定為古蹟？ 文史團體批彰化縣府與專業意見相左

曾有遠東第一大橋美名的西螺大橋，2001年被彰化縣政府登錄為歷史建築，近日有文史團體向彰、雲兩縣申請改登錄為縣定古蹟，彰...

嘉義男撿「路邊紅包」喜曬網 網嘲諷：恭喜脫單、晚上別亂跑

嘉義有名網友在臉書社團「嘉義綠豆大小事」發文表示，自己在馬路上意外撿到一個紅包，開心地說：「太爽了！我竟然在馬路上撿到紅...

經歷風雨摧殘 台南後壁米蘭之鄉攝影展9日登場 見證百年古亭畚重生

穀倉又稱為「古亭畚」，早期用來存放稻穀或番薯，台南後壁「合鴨藝術園地」因受到7月初丹娜絲颱風及0728水災重創，園區內一...

台南鹿耳門溪減淤工程蚵農不滿意 水利局說原因

台南市鹿耳門溪出海口長期淤沙，為讓船筏順利進出，每年都要疏浚，為了有效解決問題，經水工模型測試，規畫有效的減淤方案，整個...

契子女中秋回宮團圓祈福 新港奉天宮延續百年傳統

嘉義縣新港鄉奉天宮今天舉辦「開台媽祖契子女中秋回宮團圓祈福典禮」，邀請全國各地契子女與信眾齊聚一堂團圓參拜，場面熱鬧溫馨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。