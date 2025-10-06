台南永康砲校遷移進入倒數 民代籲增設大型綠地與運動空間

台南永康砲校遷移計畫進入最後階段，預計今年底全部遷移至關廟新校區，將釋出約69公頃土地，轉型為永康創意設計園區與行政文化新聚落，不過，有民代提及，砲校重劃區內目前規畫公園綠地及運動空間仍顯不足，要求市府應妥善運用，為永康打造都市綠肺。

東橋里長王怡舜表示，永康砲校原址開發區內其實已規畫差不多，居民都相當期待未來發展，其中，公園綠地總面積雖超過15公頃，實際上卻是一座座小公園分散在區域內，遍地開花的公園綠地雖沒有不好，但仍希望公部門能將綠地集中最大化，讓永康能有座大型森林公園。

市議員朱正軒說，住宅區和商業區固然能帶來繁榮，但交通建設、公園綠地及運動場域等都市機能，才是市民最重視的議題，目前砲校重劃區內的公園綠地及運動空間仍顯不足，市府應妥善運用有限公園及綠廊空間，設法為永康打造都市綠肺。

他也提到，運動空間在重劃區內更是掛零，令人憂心，即使市府認為近鄰永康全民運動中心可回應運動需求，但在重劃區內部仍要有運動空間，另外，市府也應盡早啟動周邊交通改善，包括打通二王郵局旁巷道、康橋大道南延與台20線拓寬，以及東橋南向瓶頸段等，紓解東橋地區交通壅塞。

對此，地政局表示，周邊交通改善預計明年會開工，將優先開通上述3條道路，部分現況已是公園綠地也會先開放民眾使用。