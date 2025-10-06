台南鹿耳門溪減淤工程蚵農不滿意 水利局說原因

台南市鹿耳門溪出海口長期淤沙，為讓船筏順利進出，每年都要疏浚，為了有效解決問題，經水工模型測試，規畫有效的減淤方案，整個工程已在牡蠣養殖季開始前完工。但最近蚵農發現，出海口還有明顯淤沙，甚至有船筏擱淺，擔心10月到明年6月放養季，仍會出入不方便，要求找出原因，徹底改善。

南市水利局長邱忠川表示，多次前往了解，並與成大的設計團隊檢討原因，初步認為是上月下旬穿過巴士海峽的「樺加沙」颱風，挾帶強大的西南氣流，帶來大量的泥沙，使得鹿耳門溪出海口北側淤沙所致。邱忠川說，幸好颱風前有這一防淤沙工程設置，否則情況會更嚴重，將針對新出現的問題和顧問公司、設計團隊研擬措施，補強工程，有效降低颱風帶來淤沙的問題。他說，任何工程都不可能盡善盡美，天威難測，有問題出現才可找出原因並改善，讓設施更完善。

鹿耳門溪口因上游匯集嘉南大圳排水路、溪南寮大排、土城仔大排，以及竹筏港多個排水，長期累積排水泥沙，加上河口地勢平緩，流速不足，更受海岸地形、潮汐影響，海岸漂沙沉澱在溪口，使得出海口長年淤積，退潮時影響漁民進出港航行安全。為此，市府每年都疏濬，但還是怨言不斷。

水利局為了有效改善這一長期問題，委託成大研究發展基金會辦理「鹿耳門溪口海岸監測調查及淤沙問題之研究評估」，透過基本資料收集、地形測量、海象觀測及數值模擬分析等作業，研究歸納鹿耳門溪口淤淺機制，並規畫河口減淤改善方案，減淤改善工程包含航道疏濬、設置束流工、養灘及後續成效監測。其中束流設施長度150公尺，以混凝土基樁沖樁方式施作，疏濬的沙土養灘，總經費5千多萬。整個工程已在10月牡蠣養殖季之前完工。