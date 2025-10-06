契子女中秋回宮團圓祈福 新港奉天宮延續百年傳統

嘉義縣新港鄉奉天宮今天舉辦「開台媽祖契子女中秋回宮團圓祈福典禮」，邀請全國各地契子女與信眾齊聚一堂團圓參拜，場面熱鬧溫馨。嘉義縣長翁章梁、新港鄉長葉孟龍及奉天宮董事長何達煌等人一同切蛋糕慶祝中秋佳節、慶團圓。

根據奉天宮傳統習俗，若要成為媽祖的契子女，需由父母帶孩童至廟中填寫契子文書、向媽祖虔誠祈願，接著將香火袋過爐並掛於孩童頸上，即正式成為契子女。每年契子女需回廟更換香火袋紅絲線，完成「換貫儀式」；年滿16歲後則須歸還香火袋，象徵「褪貫儀式」，結束契子女身分。

奉天宮契子女傳統已有逾百年歷史，近50年才開始系統性紀錄。董事長何達煌表示，每年至少有500名契子女返廟團圓，象徵信仰傳承與家族凝聚力。今日典禮在祈福團拜後，由契子女合照、切蛋糕，並分享象徵「平安團圓」的平安圓、「富貴綿長」的長壽麵、「金銀財寶」的元寶水餃及大蛋糕，氣氛熱絡。