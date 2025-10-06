快訊

台南水道博物館慶6週年 推百公尺滑水道體驗

中央社／ 台南6日電

台南山上花園水道博物館10日至12日舉辦6週年館慶，以「水」為核心主題，推出融合自然、生態與休閒的嘉年華活動，並設置長達100公尺巨型滑水道體驗戲水樂趣。

館方人員今天告訴中央社記者，水道博物館自開館以來推廣寓教於樂，今年6週年館慶以「水」為核心主題，打造3天夏日嘉年華，活動期間12歲以下兒童免費入園，盼有更多遊客一起體驗結合水道意象設計的大型滑水道，暢快玩水同時，也能從「小水滴奔流」寓意，認識水資源重要性。

館方指出，除了百公尺長滑水道，此次活動規劃全齡遊樂設施，滿足不同年齡層需求，包括大型氣墊遊戲城堡與3座充氣水池，適合身高不足或年紀較小的孩子玩樂，既有戲水池也將同步開放。

館方指出，此次館慶更結合自然教育與地方特色，其中攀樹體驗由專業人員帶領遊客，挑戰高處視野與身體協調，蜂農體驗則引領遊客走進蜂巢世界，認識蜜蜂生態與養蜂過程，園區內同時安排創意市集，匯集手作工藝、文創小物及美食攤位。

館方指出，活動現場還安排親子互動遊戲，提供花朵造型氣球與冰淇淋小物作為獎品。

