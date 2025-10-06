台南柳營士林里櫻花社區一帶常水患 市府新設大抽水站

快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
市府期待社區滯洪池與特色公園共融。圖／市政府水利局提供
台南市柳營士林里櫻花社區一帶地勢低平又在龜子港排水流域氾濫區，強降雨與外水高漲就水災，居民苦不堪言。市府表示，去年凱米颱風水患後爭取到水利署補助5400萬元推動「櫻花社區抽水站治理工程」，將安裝每秒抽水量4噸抽水機，降低淹水風險，預計明年汛期前完工啟用。

市府水利局表示，今年2月開工雖歷經豪雨颱風影響，施工團隊仍克服困難如期完成抽水井基礎結構，將安裝每秒抽水量4噸固定式抽水機，未來與既有滯洪池串聯運作，可在豪大雨期間有效蓄排雨水，降低淹水風險。

市府表示，市長黃偉哲重視櫻花社區防洪需求，去年用最快速度向中央爭取治水預算，成功獲補助推動抽水站治理工程。自流域綜合治理計畫推動已建置可蓄洪4萬立方公尺滯洪池及配置0.9cms移動式抽水機組，有效減緩社區積水，並分擔下游南八老爺與八老爺排水系統負荷，逐步發揮整體防洪效益。

水利局說，面對日益嚴峻的極端降雨挑戰，將新建抽水站主體，計畫配置兩部每秒2cms豎軸抽水機，提升防洪能量與機組運轉穩定性。目前抽水站體施工中，抽水機組也正加速製作中，預定115年4月底前安裝完成並投入防汛運作，整體工程完工後與既有滯洪池及移動式抽水機組串聯運作，預計抽水量能可達4.9cms，蓄洪量可達4萬立方公尺，大幅提升區域防洪量能。

黃偉哲說，治水不是一朝一夕可以完成的工作，好還要更好，將以「最小淹水面積、最快退水時間、最高安全標準」為目標，結合水環境及親水規畫。抽水站完工後可期待與周邊特色公園融合，不僅守護市民免於水患，更兼顧生態環境與城市景觀，營造安全宜居的生活環境。

櫻花社區滯洪池設計要兼顧防洪與生態。圖／市政府水利局提供
櫻花社區滯洪池抽水站體正在施工。圖／市政府水利局提供
