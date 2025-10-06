中秋團圓身材可以不要圓 南市學校推出特餐慶佳節
今天是中秋節，家家戶戶都喜迎團圓時光，月餅、烤肉、柚子等節慶美食可不能少，但在滿足味蕾時，身材可能也會悄悄團「圓」。台南市學校營養師團隊特別設計兼具節慶意涵與均衡營養的「中秋特餐」，提醒學生在大啖美食之際，要避免暴飲暴食，更要照顧健康，才不會造成身體負擔。
安佃、協進國小與將軍國中選用在地食材，將柚子與烤肉必備的筊白筍巧妙入菜，不僅增添節慶氣氛，更富含膳食纖維，幫助腸道蠕動、清爽解膩。但營養師也提醒，柚子雖然營養豐富，仍需適量攝取，以免造成腹脹、消化不良等腸胃不適。
東光國小及仁德國小將餐食與中秋傳說結合，推出中秋月餅、玉兔包及香甜柚子，讓孩子們宛如參加月亮上的派對。佳里國中精心規畫香酥秋刀魚、柚香南瓜鮮蔬及素燒烤等餐點，讓葷食與素食的學生都能共享節慶氛圍，體驗團圓的文化意涵，印證學校午餐不僅是營養的來源，更是文化傳承與飲食教育的重要平台。
另，南市教育局主辦的「料理調色盤」親子料理競賽已開跑，歡迎國小三年級到國中生搭配家中大人組隊，就有機會奪得最高8000元獎金，還有機會參加現場實作，角逐「料理人氣王」再加碼1000元。即日起至12月12日受理報名。報名資訊詳如網站:https://lunch.tn.edu.tw/news/123
