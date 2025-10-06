聽新聞
賴總統視察七股 肯定重建速度

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
賴清德總統（左四）昨到台南七股區視察丹娜絲風災後復建，巡視民宅過程致贈中秋禮盒。圖／南市府提供
賴清德總統（左四）昨到台南七股區視察丹娜絲風災後復建，巡視民宅過程致贈中秋禮盒。圖／南市府提供

丹娜絲颱風災後清理進入尾聲，賴清德總統昨到七股區西寮里視察，表示相關單位應持續落實清淤、防汛等例行工作，地方盼治水作為盡快兌現；南市水利局表示，將耗資17.6億元做七股潟湖沙洲復育、大寮排水整治、防潮閘門等，全面提升沿海防災能力。

賴清德指出，能有如此高效的重建速度，有賴於地方政府與中央的積極合作，也包括暫時先暫停地方建設，將建設工班全數用於重建，目前僅剩零星災戶待修復，期盼加速推進，讓受災居民能早日重建家園。

賴清德、市長黃偉哲等人到西寮里巡視民宅，過程致贈中秋禮盒，並聽取水利復建簡報。

西寮里長柯勝強說，里內受災戶的家戶環境清理、復建，政府都能依照進度很快完成，「地方父老相當滿意」，希望政府先前承諾的包括沙洲復育、排水系統護岸拓寬加固、防潮閘門興建等積極治水作為都能盡快完整兌現，避免嚴重水患再次發生。

南市水利局長邱忠川說，丹娜絲颱風當時帶來5.7公尺浪高與1.02公尺暴潮位，青山港沙洲嚴重受損，市府動用災害準備金1900萬元搶修，預計年底前完成850公尺沙腸袋設置與2.5萬立方公尺抽沙養灘作業。

水利局也表示，行政院支持南市所提出17.6億元治水經費，包括沙洲復育短中長期計畫總經費約11.9億元，短期將採減浪柵、堆砂籬、沙腸袋、抽沙養灘等工法，中長期則進行水工模型試驗與離岸潛堤建設；區域排水治理計畫經費5.7億元，啟動防潮閘門、護岸整治、抽水設備設計作業，將於經費到位後盡速發包施工。

賴清德 台南 水利局 治水

