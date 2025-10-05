雲林長照健康中心老人作品 躍上文化中心殿堂 老人超開心

中國醫藥大學北港附設醫院多年來在北港、元長、水林、東勢、四湖等沿海鄉鎮推動社區健康長照中心，服務逾18萬人次，使高齡者肺活量達63%，手腦更靈巧，今天首度在北港文化中心舉辦成果展，雲林縣府並表揚長照模範生「榮耀之星」，近百件長輩的藝術品，讓人看到銀齡世界之美。

中國醫大北港附設醫院長吳錫金指出，2018年起在北港、元長、水林、東勢、四湖鄉成立共9個社區健康長照中心，透過營養師、中藥師等資源進駐，教導長輩如何預防3高，並透過多元課程包括編織、繪畫、手作等，協助長輩延緩失能、失智，迄今已服務超過18萬人次，且據調查統計，參與長照中心的長輩心肺功能提升63％，手腦變得靈巧，展現預防醫學成果。

醫院今天起至10月15日，在北港文化中心舉辦「光彩歲月 銀采藝展」聯合成果展，由吳錫金、雲林縣副縣長謝淑亞、北港鎮長蕭美文、元長鄉長李明明等人共同主持開幕。水林二樂智據點表演「弄獅」「內山姑娘要出嫁」等歌舞，精彩有趣，展現長輩活潑一面。

會中並由吳錫金和謝淑亞頒獎表揚10名各鄉鎮，學習表現優異的長照模範生「卓越營耀之星」，幾位受獎阿公阿嬤說，人生第一次模範生，感到很光榮，他們會更認真學習，交更多好朋友。

醫院社區健康室副主任周佳霓表示，健康長照中心長輩，繪畫、書法、編織、陶藝、手工藝等多元靜態創作，充分展現長者投入終身學習的熱情，也鼓勵長者走出家門、參與社會。