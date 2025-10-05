快訊

國內具代表性工藝展國際化 雲林「五湖四海宴」宛如現代小故宮

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林傳統工藝發展協會主辦的北港「五湖四海宴」工藝展，以辦桌方式呈現，中秋連假吸引大批民眾觀賞，一窺台灣工藝之美。記者蔡維斌／攝影
雲林傳統工藝發展協會主辦的北港「五湖四海宴」工藝展，以辦桌方式呈現，中秋連假吸引大批民眾觀賞，一窺台灣工藝之美。記者蔡維斌／攝影

雲林傳統工藝發展協會「五湖四海宴」工藝展，在北港盛大展出，走過漫漫12個年頭，不僅集全國工藝之大成，更邁向國際化，今年有馬來西亞藝師首度參展，更有德國家族來觀摩學習刺繡工藝，雕刻剪粘花燈拼布，不論老少藝師，件件作品，匠心獨運、巧奪天工，蘊含豐富文化底蘊，吸引人潮。

這場國內具代表性的民間傳統工藝展「五湖四海宴」，今天在北港南陽國小展出，來自全國114位知名藝師展出代表作品，以宴席方式席開108桌獻給國人一飽眼福，琳瑯滿目作品，可說是台灣民間傳統工藝結晶，許多遊客利用中秋來賞藝，看到宴會滿滿澎湃的「工藝料理」，直稱如入寶山，不虛此行。

108桌滿漢全席，木石雕刻、錫金銅器、佛粧陶藝、剪粘泥塑、拼布花燈、紙雕藝閣、編織籐藝，許多市面看不到的工藝品這裡全都有，尤其全國各地名師巨匠嘔心瀝血的傑作，令人嘆為觀止。

遊客說，用辦桌方式展出工藝，還是頭一次看到，每一宴桌除作品，還有人引介導覽，讓觀賞者吸收更多台灣工藝知識，看到傳統工藝的宏偉精深。從台中每年都來賞藝的陳先生說，五湖四海宴以宗教藝術為主，但只要細細品賞，每件作品確都有獨到的功力，堪稱「現代故宮」。

今天會場更有刺繡體驗，來自德國的遊客thomas一家3人也專程來參觀，他說，女兒來台大讀書，經朋友介紹，尤其太太喜愛手工藝，今天一覽台灣工藝之美，並親手體驗刺繡，十分難得更感珍貴。

五湖四海創辦人蔡享潤說，五湖四海宴發想來自朝天宮舖戶過爐的宴席，源於滿漢全席108道佳餚，山川五嶽、五湖四海、八大八小、十全十美、有葷桌、素桌、看桌、藝桌，其中「藝桌」就是五湖四海宴，借以提供給全國地方藝師舞台，工藝得以薪傳。

蔡享潤說，今年除國內大師的作品，來自馬來西亞的盧觀傑藝師也參展，展現台灣工藝魅力，邁向國際，歡迎把握機會來觀賞。

雲林傳統工藝發展協會主辦的北港「五湖四海宴」工藝展，以辦桌方式呈現，來自德國的家族也專程來賞藝、體驗手藝，一窺台灣工藝之美。記者蔡維斌／攝影
雲林傳統工藝發展協會主辦的北港「五湖四海宴」工藝展，以辦桌方式呈現，來自德國的家族也專程來賞藝、體驗手藝，一窺台灣工藝之美。記者蔡維斌／攝影
雲林傳統工藝發展協會主辦的北港「五湖四海宴」工藝展，以辦桌方式呈現，來自德國的家族也專程來賞藝、體驗手藝，一窺台灣工藝之美。記者蔡維斌／攝影
雲林傳統工藝發展協會主辦的北港「五湖四海宴」工藝展，以辦桌方式呈現，來自德國的家族也專程來賞藝、體驗手藝，一窺台灣工藝之美。記者蔡維斌／攝影
雲林傳統工藝發展協會主辦的北港「五湖四海宴」工藝展，以辦桌方式呈現十分特別，遠在馬來西亞的藝師也跨海專程來參展。記者蔡維斌／攝影
雲林傳統工藝發展協會主辦的北港「五湖四海宴」工藝展，以辦桌方式呈現十分特別，遠在馬來西亞的藝師也跨海專程來參展。記者蔡維斌／攝影
雲林傳統工藝發展協會主辦的北港「五湖四海宴」工藝展，以辦桌方式呈現，中秋連假吸引大批民眾觀賞，一窺台灣工藝之美。記者蔡維斌／攝影
雲林傳統工藝發展協會主辦的北港「五湖四海宴」工藝展，以辦桌方式呈現，中秋連假吸引大批民眾觀賞，一窺台灣工藝之美。記者蔡維斌／攝影
雲林傳統工藝發展協會主辦的北港「五湖四海宴」工藝展，中秋連假吸引大批民眾觀賞，許多熱愛工藝年輕人，不時近距離深度探究大師的手藝。記者蔡維斌／攝影
雲林傳統工藝發展協會主辦的北港「五湖四海宴」工藝展，中秋連假吸引大批民眾觀賞，許多熱愛工藝年輕人，不時近距離深度探究大師的手藝。記者蔡維斌／攝影
雲林傳統工藝發展協會主辦的北港「五湖四海宴」工藝展，以辦桌方式呈現，集國內老中青三代大師的代表作品，展現台灣工藝之美。記者蔡維斌／攝影
雲林傳統工藝發展協會主辦的北港「五湖四海宴」工藝展，以辦桌方式呈現，集國內老中青三代大師的代表作品，展現台灣工藝之美。記者蔡維斌／攝影
雲林傳統工藝發展協會主辦的北港「五湖四海宴」工藝展，集國內不同年代大師的代表作品，展現台灣工藝之美。記者蔡維斌／攝影
雲林傳統工藝發展協會主辦的北港「五湖四海宴」工藝展，集國內不同年代大師的代表作品，展現台灣工藝之美。記者蔡維斌／攝影
雲林傳統工藝發展協會主辦的北港「五湖四海宴」工藝展，集國內不同年代大師的代表作品，展現台灣工藝之美。記者蔡維斌／攝影
雲林傳統工藝發展協會主辦的北港「五湖四海宴」工藝展，集國內不同年代大師的代表作品，展現台灣工藝之美。記者蔡維斌／攝影

