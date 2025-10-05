台南熱蘭遮市集穿越400年 當安平古堡「王城地主」

台南市政府於中秋節連假期間，在安平古堡舉辦具歷史風味的沉浸式市集展演「熱蘭遮市集」；市長黃偉哲今天前往擔任「王城地主」租地體驗活動公證人，一起感受文化魅力。

台南市政府提供資料指出，此次市集推出「王城地主」租地體驗活動，成為今年最大亮點，民眾可透過預約登記購買專屬仿古租地契約，於活動期間租下安平古堡內限量指定區域，享受45分鐘悠閒時光，可以野餐、拍照或放空仰望藍天，黃偉哲下午擔任公證人，為參與民眾在租地契約蓋上特製印信。

黃偉哲表示，「熱蘭遮市集」舉辦邁入第3年，人氣持續攀升，現場氣氛一年比一年熱絡，不僅是台南獨有文創市集品牌，更兼具創新與懷舊精神，透過攤商的服飾、布景與互動，重現400年前開台歷史風華，讓民眾在古堡中穿越時空、感受文化魅力。

他說，在市集現場可以看到精心扮裝的古人、消費者使用仿古代幣進行交易，攤位也以不同族群特色進行裝飾，還可以體驗西拉雅族、漢族、荷蘭、日本四大族群文化與美食。

台南市文化局長黃雅玲表示，目前安平古堡園區正在進行台灣城殘蹟加固工程，文化局趁此機會在熱蘭遮市集集章挑戰活動中設計橋段，將熱蘭遮堡精神化身為少女「熱蘭遮寶」，透過表演傳遞台灣第一座堡壘心聲。

黃雅玲說，熱蘭遮市集與文化資產結合，以全新方式為民眾詮釋台灣城歷史片段，希望可以讓古蹟更親近民眾生活，透過每一名參與者，將文化資產價值延續下去。