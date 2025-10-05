快訊

中秋烤肉要小心！午後對流旺盛 4縣市大雨特報「一路下到晚上」

賴清德、徐榛蔚同框視察馬太鞍溪 後年底將蓋超級大堤

南市府緊急搶修七股潟湖沙洲

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

臺南市長黃偉哲非常重視七股潟湖沙洲復育工作，自108年至114年間已投入1.67億元，針對七股潟湖疏濬及沙洲復育進行系統性的治理，疏濬淤積土方共達46萬立方公尺，復育沙洲面積達28公頃，有效減緩沙洲侵蝕退縮問題。

南市府表示，今年7月初丹娜絲颱風掀起百年一遇的暴潮，在7月6日晚間將七股外海的沙洲衝破，導致海水灌入西寮社區。南市府水利局事後一週內加高防洪牆、設置抽水機，並在7月15日，黃偉哲市長向行政院卓榮泰院長，當面提出短中長期的改善計畫約11.9億。後續行政院於9月10日已同意水利局提出的計畫，由經濟部水利署、內政部國家公園署及南市府，共同協力辦理七股潟湖沙洲復育工作。內容包括短期的減浪柵、堆砂籬、沙腸袋、抽沙養灘等工法，以及經過水工模型試驗後，建設中長期的離岸潛堤與離岸堤。

水利局補充說明，丹娜絲颱風造成青山港沙洲設施毀損，市府已緊急動用災害準備金1,900萬元進行搶修，預計施作沙腸袋850公尺及抽沙養灘2.5萬立方公尺，於年底前可完成搶修。網仔寮汕新破口，內政部國家公園署台江國家公園管理處預計投入2,500萬元搶修，目前辦理規劃設計作業中。另外，沙洲短期復育計畫，台江國家公園管理處及水利局已提報3件災後復建工程，針對沙洲破口及設施損壞處進行加強防復，經費共計1 億1,277 萬元，經濟部水利署將於10 月9 日現場勘評審議。中長期沙洲復育計畫部分，將先辦理水工模型試驗驗證突堤、離岸堤及NBS 工法等方案可行性，並於取得地方共識後執行。

聚傳媒

復育 丹娜絲颱風 水利局

延伸閱讀

賴清德總統七股視察風災後復建 肯定中央地方合力成果

賴總統訪台南七股 盼丹娜絲風災後重建早日完成

7月颱風衝破台南七股外海沙洲 市府推復育計畫

珍稀植物復育 桃市府與林試所簽備忘錄

相關新聞

雲林縣前議長陳清秀昨辭世 家人低調感謝各界關懷

雲林縣前議長陳清秀昨天凌晨因病辭世，享壽81歲，一向身體硬朗的他，地方感到震驚與不捨。陳清秀之子也是現任縣議員陳俊龍表示...

黃敏惠斥資12.9億元 打造北香湖全齡宜居新典範

嘉義市政府斥資12.9億元推動北香湖公園重大建設，市長黃敏惠以「五支箭」為發展藍圖，結合親子遊憩、青少年運動、樂齡健康、...

嘉義縣擴充托育資源與補助 翁章梁：打造友善育兒環境

嘉義縣政府近年積極推動多元幼兒托育政策，縣長翁章梁表示，縣府已完成布建2處親子館、2處托嬰中心及7處社區托育公共家園，提...

雲林虎尾鎮與日合作！大崙腳公園 打造櫻花園區

雲林虎尾鎮大崙腳公園文化園區景觀工程年底將動工，預計在周邊種植逾百棵河津櫻花樹，昨天日本NPO法人育櫻會與虎尾鎮公所率先...

力圖活化 台南虎頭埤風景區規畫纜車、度假村

台南市新化虎頭埤風景區啟動重大觀光建設計畫，市府觀光旅遊局規畫引進民間資金建設空中纜車、Villa度假村與國際飯店，串聯...

廣角鏡／巨型愛麗絲 嘉義夢幻現身

嘉義市「光織影舞」中秋盛會昨晚在北香湖公園開幕，以迪士尼動畫「愛麗絲夢遊仙境」為主題，打造八大奇幻光影場景，從光環隧道到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。