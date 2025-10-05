南市府緊急搶修七股潟湖沙洲

照片取自臺南市政府

臺南市長黃偉哲非常重視七股潟湖沙洲復育工作，自108年至114年間已投入1.67億元，針對七股潟湖疏濬及沙洲復育進行系統性的治理，疏濬淤積土方共達46萬立方公尺，復育沙洲面積達28公頃，有效減緩沙洲侵蝕退縮問題。

南市府表示，今年7月初丹娜絲颱風掀起百年一遇的暴潮，在7月6日晚間將七股外海的沙洲衝破，導致海水灌入西寮社區。南市府水利局事後一週內加高防洪牆、設置抽水機，並在7月15日，黃偉哲市長向行政院卓榮泰院長，當面提出短中長期的改善計畫約11.9億。後續行政院於9月10日已同意水利局提出的計畫，由經濟部水利署、內政部國家公園署及南市府，共同協力辦理七股潟湖沙洲復育工作。內容包括短期的減浪柵、堆砂籬、沙腸袋、抽沙養灘等工法，以及經過水工模型試驗後，建設中長期的離岸潛堤與離岸堤。

水利局補充說明，丹娜絲颱風造成青山港沙洲設施毀損，市府已緊急動用災害準備金1,900萬元進行搶修，預計施作沙腸袋850公尺及抽沙養灘2.5萬立方公尺，於年底前可完成搶修。網仔寮汕新破口，內政部國家公園署台江國家公園管理處預計投入2,500萬元搶修，目前辦理規劃設計作業中。另外，沙洲短期復育計畫，台江國家公園管理處及水利局已提報3件災後復建工程，針對沙洲破口及設施損壞處進行加強防復，經費共計1 億1,277 萬元，經濟部水利署將於10 月9 日現場勘評審議。中長期沙洲復育計畫部分，將先辦理水工模型試驗驗證突堤、離岸堤及NBS 工法等方案可行性，並於取得地方共識後執行。

