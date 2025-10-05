快訊

雲林縣前議長陳清秀昨辭世 家人低調感謝各界關懷

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
去年縣議員陳俊龍轉戰立委，其父親前議長陳清秀（右）仍出馬為兒子站台助選，仍精神飽滿氣勢如虹。圖／本報資料照片
去年縣議員陳俊龍轉戰立委，其父親前議長陳清秀（右）仍出馬為兒子站台助選，仍精神飽滿氣勢如虹。圖／本報資料照片

雲林縣前議長陳清秀昨天凌晨因病辭世，享壽81歲，一向身體硬朗的他，地方感到震驚與不捨。陳清秀之子也是現任縣議員陳俊龍表示，父親將於10月22日舉行告別式，感謝各界關心。

陳清秀出身農家子弟，為人熱心豪爽，年輕時擔任台糖虎尾糖廠採收委員，負責採收原料甘蔗業務，在農界廣結善緣，熱心助人，頗受肯定，27歲即當選並連任兩屆虎尾西屯里長，37歲即轉戰縣議員，以高票獲選為副議長，即在政壇嶄露頭角，並在地方服務交出好成績。

陳清秀議員任內，民眾陳情事必親躬，排難解憂，草根性濃厚他很注重人情事故，平易近人，使他政治路走得平順，更在1998年起擔任2屆議長，直到2009年逐漸將棒子交給兒子陳俊龍，陳清秀淡政壇也鮮少在外露面。

陳清秀長年務農，身體強健，聲音宏亮，2024年其兒子陳俊龍參選立委，陳清秀還親自出馬為兒子站台助選，上台演講依舊精神滿，氣勢十足，不改往昔風範，昨天忽傳他辭世消息，包括現任議長黃凱等各界紛紛前往弔唁，並感震驚與不捨。

陳俊龍表示，去年8月父親到台中榮總就醫，檢查發現異常經栓塞治療後，轉回台大雲林分院虎尾院區持續治療，近日因藥物副作用導致口腔引起感染，心肺功能衰弱，昨天凌晨4點許安祥離世。

陳俊龍表示，這段期間感謝台中榮總、台大醫院雲林分院醫療團隊無微不至照護，父親告別式則訂於10月22日上午，感謝各界關心。

去年縣議員陳俊龍轉戰立委，其父親前議長陳清秀（右）仍出馬為兒子站台助選，仍精神飽滿氣勢如虹。圖／本報資料照片
去年縣議員陳俊龍轉戰立委，其父親前議長陳清秀（右）仍出馬為兒子站台助選，仍精神飽滿氣勢如虹。圖／本報資料照片

台中榮總 議員

