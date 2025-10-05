黃敏惠斥資12.9億元 打造北香湖全齡宜居新典範

嘉義市政府斥資12.9億元推動北香湖公園重大建設，市長黃敏惠以「五支箭」為發展藍圖，結合親子遊憩、青少年運動、樂齡健康、寵物友善及文化藝術，打造全齡共享、世代宜居的城市綠地新典範。市府克服土地徵收與經費困難，成功爭取中央補助，完成北香湖公園重現工程，讓這片古稱「北香秋荷」的諸羅八景重煥生機，成為嘉義市休憩觀光與生態共融的重要場域。

黃敏惠日前率隊前往北香湖公園，視察極限運動場遮蔭工程、樂齡健康訓練場、蒲添生運動系列雕塑及西區寵物公園等重點設施，同時也提前勘查10月4日登場的《光織影舞》光影藝術展，展現市府對城市發展與文化觀光並重的決心。

黃敏惠表示，行政院於2007年10月將北香湖公園周邊列為「全國指標性都市更新案」，市府積極推動並由林務局補助6.2億元、市府自籌6.7億元，共計投入12.9億元，完成文化路側2.44公頃私有土地徵收與公園闢建。並改善北排水幹線為雨汙分離生態幹線，為北香湖挹注穩定水源，成功喚回嘉義人對「諸羅北景」的記憶。俯瞰現今北香湖，宛如一尾躍出水面的鯨魚，象徵城市發展新動能。

市府以五大建設「五支箭」打造全齡共享公園，包括親子共遊新空間的綠豆仁親子遊戲場、提供青少年優質運動環境的極限運動場遮蔭工程（設計中）、為長者提供健康促進與馬術體驗空間的樂齡健康訓練場、打造毛孩友善遊憩場域的西區寵物公園以及以公共藝術與光影展演創造城市觀光新亮點的蒲添生運動系列雕塑與《光織影舞》藝術展。