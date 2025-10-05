嘉義天后宮玉三媽領「花婆腳」徒步百里 以信仰傳遞人情溫度

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義天后宮「行百里心香路」今年訂於10月9日晚起駕至12日回鑾，進香隊伍「花婆腳」在長達4天3夜、逾140公里，陪同玉三媽巡禮嘉義及台南地區50多座廟宇。圖／王廣禮提供
嘉義天后宮「行百里心香路」每年吸引上萬信眾，今年訂於10月9日晚起駕至12日回鑾，進香隊伍「花婆腳」在長達4天3夜、逾140公里，陪同玉三媽巡禮嘉義及台南地區50多座廟宇，祈求國泰民安、風調雨順，並展現人與人之間關懷互助的溫暖人情味。

嘉義市建廟天后宮供奉至今，香火鼎盛逾半世紀，「行百里心香路」活動邁入第13年，今年再次帶領「花婆腳」，用最簡單質樸但虔心誠敬的行腳，潛心祈福。徒步進香的過程中展現的人情味，心香路徒步隊伍，垃圾減量並提倡垃圾不落地，維護環境整潔，帶動廟會環保文化風氣。

嘉義天后宮表示，「行百里心香路」本月9日晚上8時鑾駕啟駕，徒步進香隊伍將於4天3夜中跨縣市行腳逾140公里、過境50餘座庄頭廟宇，為嘉南地區最具規模，且富特色的媽祖長程徒步進香。今年玉三媽仍捨去大轎鑾駕與儀仗，依然以素身而行，引領著信眾們一步一腳印前行，期待藉由進香歷程，拉近人與人之間距離，讓信仰成為社會溫暖的正向能量。

天后宮常務監事王廣禮表示，「花婆腳」是嘉義天后宮進香隊伍中特有的稱謂，源於對玉三媽信仰的傳承。相傳玉三媽原來自台南山中，落腳嘉義番仔溝，慈悲無私，經常受邀巡行全台庇佑眾生，僅於過年返宮安坐。祂給予人們無私的慈悲，竭盡所能的付出了所有，就如同一位居無定所，為了蒼生四處漂泊奔波的老叫化婆，信眾敬稱「老花婆」。

嘉義天后宮延續此傳統，將隨駕服務、協助推抬玉三媽頭旗、涼傘、令旗、宮匾及鑾駕等義工善信稱為「花婆腳」（台語發音：ㄏㄨㄚ ㄅㄛ ㄎㄚ）。

花婆腳們在晝夜不息的進香途中，堅定追隨玉三媽的腳步，展現不畏艱辛、不辭勞苦的信念。這不僅是體力的挑戰，更是信仰的修煉。互相扶持、共度艱難，體現人情溫暖與團結精神。

嘉義天后宮本月1日舉辦玉三媽「行百里心香路」徒步進香，圖為數百名「花婆腳」隨同玉三媽，徒步晝夜不停歇，回台南大內三崁天后宮進香。記者卜敏正／翻攝
