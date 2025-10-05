快訊

嘉義縣擴充托育資源與補助 翁章梁：打造友善育兒環境

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣政府近年積極推動多元幼兒托育政策，縣長翁章梁表示，未來社會福利的保障會更加齊全，讓孩子在完善環境中成長。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府近年積極推動多元幼兒托育政策，縣長翁章梁表示，縣府已完成布建2處親子館、2處托嬰中心及7處社區托育公共家園，提供縣內家庭完整且多元的托育服務。今年中埔、布袋托嬰中心及中埔、太保親子館也將陸續啟用，目標是讓每一個孩子都能在友善育兒的環境中成長，並讓家長安心陪伴孩子。

嘉義縣社會局局長張翠瑤指出，目前全縣有登記保母378人，其中324人簽訂準公共托育契約，協助縣內育兒家庭。縣府也加碼補助托育費用，公共化托育每月由5500元提升至7000元，準公共托育每月由8500元提高至1萬3000元，113年度補助發放總額達8200萬元，實質減輕家長負擔。另為提供近便性服務，社會局於山線、海線設立嘉義縣居家托育服務中心辦公室，讓家長或保母就近辦理業務，減少申辦與諮詢的時間與路途。

在推動政策之外，縣府也透過親子活動推廣育兒理念。今天上午於縣立體育館舉辦的「嘉家寶貝趴趴GO!」親子趣味活動，規畫「小小飼養員」、「Q寶爬爬樂」、「套套鵝」及「F1賽車手」等比賽，吸引120組家庭熱情參與，現場並設有托育及早療等政策諮詢攤位，讓民眾在同樂之餘，也能即時了解縣府資源。

翁章梁表示，受到少子化趨勢影響，現在每名孩子都是國家珍貴的棟樑，政府編列許多預算支持父母親，進而減少家庭負擔，未來社會福利的保障會更加齊全，讓孩子在完善環境中成長。許多社福單位提供近便性服務，減輕父母壓力，希望孩子都能夠快樂成長。

嘉義縣政府透過親子活動推廣育兒理念，今天上午於縣立體育館舉辦的「嘉家寶貝趴趴GO!」親子趣味活動。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府透過親子活動推廣育兒理念，今天上午於縣立體育館舉辦的「嘉家寶貝趴趴GO!」親子趣味活動。圖／嘉義縣政府提供

托育 親子 嘉義

