快訊

「柚子是文旦？」一半人都搞錯 教育部曝挑選3招：香又甜

好消息！苗栗隨機砍人案11歲女童左胸血胸搶救今脫險 轉普通病房

高鐵備戰「寧靜車廂」出新招 孩童哭鬧送「乖乖」安撫

日本群馬縣水上町成立20周年 南市副市長趙卿惠：感念震災伸援手

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市與日本群馬縣水上町締結為友誼市已邁入12年，今年適逢月夜野町、新治村及水上町三地合併成立水上町20周年，台南市副市長趙卿惠（前排右七）4日代表市長黃偉哲，與南市議長邱莉莉（前排右八）共同出席典禮。圖／南市府提供
台南市與日本群馬縣水上町締結為友誼市已邁入12年，今年適逢月夜野町、新治村及水上町三地合併成立水上町20周年，台南市副市長趙卿惠（前排右七）4日代表市長黃偉哲，與南市議長邱莉莉（前排右八）共同出席典禮。圖／南市府提供

台南市與日本群馬縣水上町締結為友誼市已邁入12年，今年適逢月夜野町、新治村及水上町三地合併成立水上町20周年，台南市副市長趙卿惠4日代表市長黃偉哲，與南市議長邱莉莉受邀出席，同時感謝水上町在台南遭逢地震災害時伸出援手。

水上町位於日本群馬縣東北部，人口約1.8萬，距離東京約1小時新幹線車程，以溫泉、滑雪及豐富的自然資源聞名，近3年來每年訂購超過2公噸愛文芒果，2021年與群馬縣政府、甘樂町、安中市及鄰近埼玉縣大宮市等曾合力採購13.44公噸台南鳳梨。

趙卿惠表示，台南市相當珍惜與水上町締結為友誼市，這是難能可貴的友誼，雙方從農產合作到觀光推廣都維持良好互動，水上町除年年參與台南國際芒果節、國際旅展等，更固定在產季時發起訂購台南水果，近年也開啟教育領域交流，相信雙方友誼未來在各方面仍會延續深化。

此外，趙卿惠也特別提到，在疫情期間，台南曾將防疫物資送往水上町，而台南遭逢地震災害時，水上町也立即伸出援手捐款，大家互相扶持，也再一次代表台南以及市民朋友向水上町表達感謝之意。

台南市副市長趙卿惠受邀出席日本群馬縣水上町20周年紀念典禮。圖／南市府提供
台南市副市長趙卿惠受邀出席日本群馬縣水上町20周年紀念典禮。圖／南市府提供

台南 災害

延伸閱讀

台南參與日本水上町20週年紀念 盼持續深化交流

高市早苗站上玻璃懸崖！學者：難以撼動日本國會「老男孩俱樂部」

南市完成10行政區地籍圖重測…這些權益不能不知

高市當選自民黨總裁 陸媒：可能只是匆匆過客

相關新聞

黃敏惠斥資12.9億元 打造北香湖全齡宜居新典範

嘉義市政府斥資12.9億元推動北香湖公園重大建設，市長黃敏惠以「五支箭」為發展藍圖，結合親子遊憩、青少年運動、樂齡健康、...

嘉義縣擴充托育資源與補助 翁章梁：打造友善育兒環境

嘉義縣政府近年積極推動多元幼兒托育政策，縣長翁章梁表示，縣府已完成布建2處親子館、2處托嬰中心及7處社區托育公共家園，提...

雲林虎尾鎮與日合作！大崙腳公園 打造櫻花園區

雲林虎尾鎮大崙腳公園文化園區景觀工程年底將動工，預計在周邊種植逾百棵河津櫻花樹，昨天日本NPO法人育櫻會與虎尾鎮公所率先...

力圖活化 台南虎頭埤風景區規畫纜車、度假村

台南市新化虎頭埤風景區啟動重大觀光建設計畫，市府觀光旅遊局規畫引進民間資金建設空中纜車、Villa度假村與國際飯店，串聯...

廣角鏡／巨型愛麗絲 嘉義夢幻現身

嘉義市「光織影舞」中秋盛會昨晚在北香湖公園開幕，以迪士尼動畫「愛麗絲夢遊仙境」為主題，打造八大奇幻光影場景，從光環隧道到...

影／光織影舞登場 戴愛玲、李聖傑開唱點亮北香湖夜空

2025嘉義市光織影舞晚間在北香湖公園揭幕，以迪士尼經典動畫「愛麗絲夢遊仙境」為靈感打造「光影夢境」主題，8大沉浸式展區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。