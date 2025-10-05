日本群馬縣水上町成立20周年 南市副市長趙卿惠：感念震災伸援手
台南市與日本群馬縣水上町締結為友誼市已邁入12年，今年適逢月夜野町、新治村及水上町三地合併成立水上町20周年，台南市副市長趙卿惠4日代表市長黃偉哲，與南市議長邱莉莉受邀出席，同時感謝水上町在台南遭逢地震災害時伸出援手。
水上町位於日本群馬縣東北部，人口約1.8萬，距離東京約1小時新幹線車程，以溫泉、滑雪及豐富的自然資源聞名，近3年來每年訂購超過2公噸愛文芒果，2021年與群馬縣政府、甘樂町、安中市及鄰近埼玉縣大宮市等曾合力採購13.44公噸台南鳳梨。
趙卿惠表示，台南市相當珍惜與水上町締結為友誼市，這是難能可貴的友誼，雙方從農產合作到觀光推廣都維持良好互動，水上町除年年參與台南國際芒果節、國際旅展等，更固定在產季時發起訂購台南水果，近年也開啟教育領域交流，相信雙方友誼未來在各方面仍會延續深化。
此外，趙卿惠也特別提到，在疫情期間，台南曾將防疫物資送往水上町，而台南遭逢地震災害時，水上町也立即伸出援手捐款，大家互相扶持，也再一次代表台南以及市民朋友向水上町表達感謝之意。
