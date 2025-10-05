台南參與日本水上町20週年紀念 盼持續深化交流

日本群馬縣水上町與台南市於2013年締結為友誼市，昨天當地舉辦月夜野町、新治村及水上町三地合併成立水上町20週年活動；台南市副市長趙卿惠出席表示，盼雙方持續深化交流。

台南市政府今天發布新聞稿指出，今年適逢月夜野町、新治村及水上町三地合併成立水上町20週年，昨天在月夜野綠地設施運動廣場舉行紀念典禮，趙卿惠代表台南市長黃偉哲，與台南市議長邱莉莉應邀出席典禮。

趙卿惠致詞表示，台南市與水上町於2013年締結為友誼市，至今邁入第12年，非常珍惜這難能可貴的友誼，雙方從農產合作到觀光推廣，一直保持良好互動；水上町不僅每年參與台南國際芒果節、國際旅展，還固定在產季時發起訂購台南水果，更多次組織町民團造訪台南。

她說，台南市與水上町近年來也開啟教育領域交流，包括國中生定期交流、水上町學童營養午餐品嚐台南芒果等，使雙方友誼在各方面延續與深化。

趙卿惠提到，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，台南曾將防疫物資送往水上町，而台南遭逢地震災害時，水上町也立即伸出援手捐款，雙方互相扶持；藉此次造訪機會，再次代表台南市民向水上町表達感謝。

台南市政府提供資料指出，水上町與台南市締盟以來，不僅年年組團造訪台南，並於台南地震時發起募款，近3年來每年訂購超過2公噸愛文芒果，2021年更與群馬縣政府、甘樂町、安中市及鄰近的埼玉縣大宮市合力採購13.44公噸台南鳳梨，此次活動現場還設置友誼市攤位特別介紹台南。