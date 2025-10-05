中秋節烤肉 台南農改場呼籲多配台灣筍用玉米

快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
去苞葉後長度約10至11公分且呈長筒型者，品質最佳。圖／台南農改場提供
中秋節許多人烤肉都搭配筍用玉米（玉米筍）。台南區農業改良場今年中秋特別在官網推薦這款被歸類為蔬菜的食材：口感清脆、低熱量、高纖維富含維生素A、B1、B2以及鐵與鈣等礦物質，是平衡烤肉油膩感、增添爽口層次的理想選擇。

台南農改場表示，市面上筍用玉米主要分為兩類，一類是專門育成的筍用品種，花絲多呈淡紅色，因而又俗稱「紅鬚筍用玉米」；另一類則來自一般食用玉米，種植者為讓上方主要果穗能飽滿發育，會摘取下方第二果穗作為筍用玉米，這類玉米的花絲大多綠白色。無論哪一種都有爽脆口感與淡雅甜味，都是餐桌上的好搭配。

場方指出，購買時建議選擇仍保留苞葉的筍用玉米，並觀察苞葉是否鮮綠無蟲蛀、花絲新鮮未乾枯、籽粒未明顯鼓起，這些都是判斷新鮮與否的關鍵指標。剝開苞葉後果穗長約10至11公分、直徑約1.2至1.5公分、重量約8至10公克，且整體呈現細緻的長筒狀，是品質最佳的標準型態。

購買後若未食用，應立即冷藏保存，並於1至2周內吃完，維持脆嫩口感與甜味。如果買的是已剝除外殼的筍用玉米，建議以保鮮膜包覆或放入保鮮盒中密封冷藏，避免水分流失，確保品質不變。筍用玉米在保存不當時容易失水乾癟，不僅影響口感，也會降低營養價值。

一般筍用玉米花絲顏色分為紅色與淡綠白色。圖／台南農改場提供
農改場建議民眾多選用生產履歷認證筍用玉米。圖／台南農改場提供
中秋節 烤肉 台南

