快訊

上次花蓮勘災隔空打電話 賴清德終於要跟徐榛蔚同框

華航機隊／飛美航班與經濟奇蹟一同起飛 他成首航機長

中秋行程跑攤拉女兒同行有意交棒？ 應曉薇聲明：選不選都隨緣

南市完成10行政區地籍圖重測…這些權益不能不知

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市地政局完成10個行政區的地籍圖重測，並已在10月1日起公告。報系資料照
台南市地政局完成10個行政區的地籍圖重測，並已在10月1日起公告。報系資料照

台南市地政局完成10個行政區的地籍圖重測，並在10月1日公告。重測後每個界址點都有坐標值，未來不論是辦理土地鑑界、指定建築線或核發土地使用分區證明，都更快速便捷。重測結果通知書都已寄送各土地所有權人，若有疑義，公告期間可聲請異議複丈。

市府提醒，公告期間，所有權人可攜帶通知書與身分證，於上班時間到在地地政事務所閱覽重測成果，或透過「重測便民服務查詢系統」直接上網查詢重測結果，以守護自身權益。

公告期間所有權人如對重測結果有疑問，可直接詢問公告場所的駐守人員，現場將提供說明與協助。若對成果仍有疑義，得於公告期間向土地所在地的地政事務所繳納複丈費，聲請異議複丈（地籍調查時未到場指界者不適用此程序），以利釐清疑義。為便利不克前往公告場的民眾，市府同步提供線上服務，可至「內政部地政司—數位櫃台」辦理線上異議複丈申請及繳費。

地政局指出，此次公告重測結果地區為柳營、白河、官田、佳里、新化、歸仁、永康、北區、安南及南區，共計理土地2萬2043筆，面積1254公頃。公告期滿無異議，地政事務所即依公告結果辦理土地標示變更登記，並在11月起陸續通知所有權人換發土地權狀，屆時請所有權人依地政事務所通知時間前往換發權狀。另有因指界爭議未解決土地，將陸續由地政機關排定時間辦理糾紛調處，請收到調處會議通知單的所有權人務必親自或委託他人前往指定地點參加會議，以維護自己的權益。

地政局長陳淑美指出，作業過程中地政所強化分析與檢核機制，對重測區內每筆土地，作業團隊均參酌土地位置、舊圖坵形與現況使用情形，逐筆查對歷年土地複丈與原地籍圖資，謹慎地套繪分析；完成後再召開會議檢核，層層把關，使成果更為合理精確。另，重測期間同時清查未登記土地，測量後編定新地號，重測公告期滿後登記為國有，並造冊移送國有財產署管理。

台南市地政局完成10個行政區的地籍圖重測，並已在10月1日起公告，為期1個月。記者鄭惠仁／翻攝
台南市地政局完成10個行政區的地籍圖重測，並已在10月1日起公告，為期1個月。記者鄭惠仁／翻攝

身分證 都更 團隊

延伸閱讀

「小店永豐市集」登場！山里麵、小島停琉、土地工工 以善意連結土地

台東公地放領露曙光 莊瑞雄：卓揆允諾檢討

莊瑞雄爭取台東納公地放領 卓榮泰：全面盤點檢討相關土地

神要你的地！宏都拉斯一牧師聲稱傳「神諭」 逼信徒奉獻房產土地

相關新聞

2歲以下呼吸道融合病毒來勢洶洶 醫：及早預防很重要

呼吸道融合病毒（RSV）為幼兒細支氣管炎與肺炎住院最常見原因之一，根據資料統計，台灣每年約有1000名嬰幼兒因RSV感染...

雲林虎尾鎮與日合作！大崙腳公園 打造櫻花園區

雲林虎尾鎮大崙腳公園文化園區景觀工程年底將動工，預計在周邊種植逾百棵河津櫻花樹，昨天日本NPO法人育櫻會與虎尾鎮公所率先...

力圖活化 台南虎頭埤風景區規畫纜車、度假村

台南市新化虎頭埤風景區啟動重大觀光建設計畫，市府觀光旅遊局規畫引進民間資金建設空中纜車、Villa度假村與國際飯店，串聯...

廣角鏡／巨型愛麗絲 嘉義夢幻現身

嘉義市「光織影舞」中秋盛會昨晚在北香湖公園開幕，以迪士尼動畫「愛麗絲夢遊仙境」為主題，打造八大奇幻光影場景，從光環隧道到...

影／光織影舞登場 戴愛玲、李聖傑開唱點亮北香湖夜空

2025嘉義市光織影舞晚間在北香湖公園揭幕，以迪士尼經典動畫「愛麗絲夢遊仙境」為靈感打造「光影夢境」主題，8大沉浸式展區...

竹林共振喚醒多巴胺 草嶺石壁森林療癒季打造五感體驗

雲林縣政府在古坑鄉打造草嶺石壁森林療癒園區，今舉辦「2025草嶺石壁森林療癒季」，為期兩天的活動以「赫茲多巴胺頻率共振」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。