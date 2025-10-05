南市完成10行政區地籍圖重測…這些權益不能不知

台南市地政局完成10個行政區的地籍圖重測，並在10月1日公告。重測後每個界址點都有坐標值，未來不論是辦理土地鑑界、指定建築線或核發土地使用分區證明，都更快速便捷。重測結果通知書都已寄送各土地所有權人，若有疑義，公告期間可聲請異議複丈。

市府提醒，公告期間，所有權人可攜帶通知書與身分證，於上班時間到在地地政事務所閱覽重測成果，或透過「重測便民服務查詢系統」直接上網查詢重測結果，以守護自身權益。

公告期間所有權人如對重測結果有疑問，可直接詢問公告場所的駐守人員，現場將提供說明與協助。若對成果仍有疑義，得於公告期間向土地所在地的地政事務所繳納複丈費，聲請異議複丈（地籍調查時未到場指界者不適用此程序），以利釐清疑義。為便利不克前往公告場的民眾，市府同步提供線上服務，可至「內政部地政司—數位櫃台」辦理線上異議複丈申請及繳費。

地政局指出，此次公告重測結果地區為柳營、白河、官田、佳里、新化、歸仁、永康、北區、安南及南區，共計理土地2萬2043筆，面積1254公頃。公告期滿無異議，地政事務所即依公告結果辦理土地標示變更登記，並在11月起陸續通知所有權人換發土地權狀，屆時請所有權人依地政事務所通知時間前往換發權狀。另有因指界爭議未解決土地，將陸續由地政機關排定時間辦理糾紛調處，請收到調處會議通知單的所有權人務必親自或委託他人前往指定地點參加會議，以維護自己的權益。