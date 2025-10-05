力圖活化 台南虎頭埤風景區規畫纜車、度假村

台南市新化虎頭埤風景區啟動重大觀光建設計畫，市府觀光旅遊局規畫引進民間資金建設空中纜車、Villa度假村與國際飯店，串聯虎頭埤與新化林場，打造「大新化觀光軸帶」，總投資額上看百億元。但民代提醒，過去旅館BOT案曾遭棄標，造成延宕，這次應避免重蹈覆轍。

虎頭埤歷史超過170年，以湖光水色聞名，被譽為「小日月潭」。因原活動中心老舊報廢，觀旅局依促進民間參與公共建設法規畫招商，目前1家業者提案，先前已舉行公聽會，估年底前複審並公告徵求最優申請人。觀旅局長林國華說，公聽會上地方普遍支持，希望藉此帶動地方經濟與觀光發展。

業者計畫投資興建長約2公里的空中纜車，設虎頭埤站、湖濱旅館站、湖濱山城站及新化林場站4個站點，比原本3.5公里、5站的設計更為精簡。另規畫在原活動中心環湖區興建Villa度假村，於鄰近台南高爾夫球場的2.5公頃土地開發國際飯店，主打高端客群，結合高爾夫休閒旅遊。議員陳碧玉提醒，虎頭埤曾推旅館BOT案，因業者轉向投資房地產或受疫情影響而棄標造成延宕。此次投資金額龐大，應確保計畫如期推進。

觀旅局指出，此案除將完善交通、停車與接駁設施，也可滿足遊憩、購物與住宿需求，帶動大新化區觀光。近年市府積極優化園區、推動全齡地景遊憩場，今年再編2.8億元改善設施，遊客從每年30萬人次提升至42萬人次。年底複審如無其他投資者競爭，現有提案業者將取得最優申請人資格。