聽新聞
0:00 / 0:00

力圖活化 台南虎頭埤風景區規畫纜車、度假村

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
虎頭埤風景區湖光山色，有小日月潭之稱。記者吳淑玲／攝影
虎頭埤風景區湖光山色，有小日月潭之稱。記者吳淑玲／攝影

台南市新化虎頭埤風景區啟動重大觀光建設計畫，市府觀光旅遊局規畫引進民間資金建設空中纜車、Villa度假村與國際飯店，串聯虎頭埤與新化林場，打造「大新化觀光軸帶」，總投資額上看百億元。但民代提醒，過去旅館BOT案曾遭棄標，造成延宕，這次應避免重蹈覆轍。

虎頭埤歷史超過170年，以湖光水色聞名，被譽為「小日月潭」。因原活動中心老舊報廢，觀旅局依促進民間參與公共建設法規畫招商，目前1家業者提案，先前已舉行公聽會，估年底前複審並公告徵求最優申請人。觀旅局長林國華說，公聽會上地方普遍支持，希望藉此帶動地方經濟與觀光發展。

業者計畫投資興建長約2公里的空中纜車，設虎頭埤站、湖濱旅館站、湖濱山城站及新化林場站4個站點，比原本3.5公里、5站的設計更為精簡。另規畫在原活動中心環湖區興建Villa度假村，於鄰近台南高爾夫球場的2.5公頃土地開發國際飯店，主打高端客群，結合高爾夫休閒旅遊。議員陳碧玉提醒，虎頭埤曾推旅館BOT案，因業者轉向投資房地產或受疫情影響而棄標造成延宕。此次投資金額龐大，應確保計畫如期推進。

觀旅局指出，此案除將完善交通、停車與接駁設施，也可滿足遊憩、購物與住宿需求，帶動大新化區觀光。近年市府積極優化園區、推動全齡地景遊憩場，今年再編2.8億元改善設施，遊客從每年30萬人次提升至42萬人次。年底複審如無其他投資者競爭，現有提案業者將取得最優申請人資格。

台南 虎頭埤 觀光 纜車 villa

延伸閱讀

小日月潭「虎頭埤」拚觀光 打造空中纜車、Villa渡假村及國際飯店

入秋台中溫泉季登場！四大溫泉區各推優惠 10月25日音樂會嗨翻谷關

自行車道石岡旅客服務中心如廢墟？中市觀旅局：將再委外

台灣客成長17%！全包式度假村「Club Med」明年再開沙巴、南非新據點

相關新聞

雲林虎尾鎮與日合作！大崙腳公園 打造櫻花園區

雲林虎尾鎮大崙腳公園文化園區景觀工程年底將動工，預計在周邊種植逾百棵河津櫻花樹，昨天日本NPO法人育櫻會與虎尾鎮公所率先...

力圖活化 台南虎頭埤風景區規畫纜車、度假村

台南市新化虎頭埤風景區啟動重大觀光建設計畫，市府觀光旅遊局規畫引進民間資金建設空中纜車、Villa度假村與國際飯店，串聯...

影／光織影舞登場 戴愛玲、李聖傑開唱點亮北香湖夜空

2025嘉義市光織影舞晚間在北香湖公園揭幕，以迪士尼經典動畫「愛麗絲夢遊仙境」為靈感打造「光影夢境」主題，8大沉浸式展區...

竹林共振喚醒多巴胺 草嶺石壁森林療癒季打造五感體驗

雲林縣政府在古坑鄉打造草嶺石壁森林療癒園區，今舉辦「2025草嶺石壁森林療癒季」，為期兩天的活動以「赫茲多巴胺頻率共振」...

雖遭丹娜絲颱風重創…台南文旦登陸新加坡 超市買氣仍搶搶滾

中秋將至，象徵團圓的台南文旦再度登陸新加坡，今年文旦雖受丹娜絲颱風影響產量驟減，但農民堅持穩定價格，台南市長黃偉哲前往星...

金馬62聯名商品曝光 「島耀星光」禮盒飄散公義茶香

「五星連線‧閃耀金馬」金馬62聯名商品曝光記者會，日前在彰化全國麗園大飯店登場，匯聚中彰投雲嘉5縣市長與品牌代表，展現文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。