雲林虎尾鎮與日合作！大崙腳公園 打造櫻花園區

雲林虎尾鎮大崙腳公園文化園區景觀工程年底將動工，預計在周邊種植逾百棵河津櫻花樹，昨天日本NPO法人育櫻會與虎尾鎮公所率先在大崙腳公園旁的縣定古蹟涌翠閣種下10棵櫻花樹苗，虎尾鎮長林嘉弘期許將大崙腳公園打造為櫻花文化園區。

日本NPO法人育櫻會長松澤寬文與林嘉弘等人在涌翠閣前種下10株河津櫻花樹苗，為年底即將動工的大崙腳文化園區景觀工程揭開序幕，日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史、縣議員張維心、鎮代會主席陳明聖等人在場見證。

松澤寬文表示，育櫻會與台灣交流逾20年，此次是與公部門合植首例，盼藉櫻花種植維繫台日友好情誼。

林嘉弘表示，大崙腳文化園區緊鄰古蹟涌翠閣，為與日式建築輝映，將在園區周邊水源路、林森路一段約500公尺道路種下逾百棵河津櫻花，工程完工後，配合涌翠閣日式建築氛圍，將打造媲美日本京都櫻花季，成為雲林最美櫻花文化園區，讓民眾不必出國，就可在虎尾舊城區賞櫻花逛市集。

大崙腳公園2011年登錄雲林縣文化景觀，緊鄰的涌翠閣是日治時期接待官方、軍方賓客招待所，為縣定古蹟，別具文化特色。虎尾鎮公所將結合2地文化特色打造大崙腳文化園區，由公所自籌1千萬元，並爭取縣府補助3千萬元進行景觀工程。