影／光織影舞登場　戴愛玲、李聖傑開唱點亮北香湖夜空

2025嘉義市光織影舞晚間在北香湖公園揭幕，以迪士尼經典動畫「愛麗絲夢遊仙境」為靈感打造「光影夢境」主題，8大沉浸式展區全面亮相，吸引大批遊客湧入，現場宛如夢境般的光影樂園，成為中秋連假最受矚目的打卡地標。

開幕晚會由亞洲指標幻術師吳冠達率先登場，以「夢境魔幻秀」結合光影、雷射與空中幻術道具，營造如夢似幻的視覺盛宴，觀眾驚呼連連。緊接著登台的「鐵肺歌后」戴愛玲與「情歌王子」李聖傑，以高亢與深情的歌聲點燃全場，燈光與湖面倒影交織出浪漫氣氛，為夜空添上最動人的旋律。

市長黃敏惠表示，「光織影舞」2018年起舉辦，已成嘉義中秋節觀光代表活動。去年展期吸引88萬人次，今年更首度攜手迪士尼打造奇幻主題，開展前即引發熱烈討論，預估人潮再創新高。展期即日起至19日，共16天，涵蓋中秋與雙十連假，邀請郭靜、周蕙、魏如昀、閻奕格、許富凱、艾薇、陳勢安、梁文音、張語噥等歌手輪番開唱，讓音樂與光影共舞。

觀光新聞處長張婉芬指出，「光影夢境」規畫八大展區，包括「追光的起點」、「花園幻境」、「舞動潮光」、「瘋狂茶會」、「光月疊影」、「愛麗絲玫影」、「林間笑影」及「夢醒時分」，以全新燈光設計、雷射光束與投影技術，營造穿越童話的沉浸體驗。湖畔9公尺高愛麗絲立體裝置與4.5公尺旋轉月亮成焦點，夜色映照如夢似幻。活動同步開放「奇幻市集」，以黑白棋盤格帳篷串聯藝術手作、花藝選物與特色餐飲，共60攤，還設置超巨大扭蛋機，打造結合創意與樂趣的魔法市集。