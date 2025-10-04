快訊

國民黨主席辯論取消 羅智強、郝龍斌赴花蓮勘災「巧妙避開」

死訊瞞近2年！金鐘五冠王「等不到節目播出」 因肝癌驟逝

拿工業級雙氧水加工？百威公司黑心豬大腸流向4縣市 已攔截逾2公噸

影／光織影舞登場　戴愛玲、李聖傑開唱點亮北香湖夜空

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2025嘉市光織影舞晚間在北香湖公園揭幕，以迪士尼經典動畫「愛麗絲夢遊仙境」為靈感打造「光影夢境」主題，8大沉浸式展區全面亮相，吸引大批遊客湧入，現場宛如夢境般的光影樂園。圖／嘉市府提供
2025嘉市光織影舞晚間在北香湖公園揭幕，以迪士尼經典動畫「愛麗絲夢遊仙境」為靈感打造「光影夢境」主題，8大沉浸式展區全面亮相，吸引大批遊客湧入，現場宛如夢境般的光影樂園。圖／嘉市府提供

2025嘉義市光織影舞晚間在北香湖公園揭幕，以迪士尼經典動畫「愛麗絲夢遊仙境」為靈感打造「光影夢境」主題，8大沉浸式展區全面亮相，吸引大批遊客湧入，現場宛如夢境般的光影樂園，成為中秋連假最受矚目的打卡地標。

開幕晚會由亞洲指標幻術師吳冠達率先登場，以「夢境魔幻秀」結合光影、雷射與空中幻術道具，營造如夢似幻的視覺盛宴，觀眾驚呼連連。緊接著登台的「鐵肺歌后」戴愛玲與「情歌王子」李聖傑，以高亢與深情的歌聲點燃全場，燈光與湖面倒影交織出浪漫氣氛，為夜空添上最動人的旋律。

市長黃敏惠表示，「光織影舞」2018年起舉辦，已成嘉義中秋節觀光代表活動。去年展期吸引88萬人次，今年更首度攜手迪士尼打造奇幻主題，開展前即引發熱烈討論，預估人潮再創新高。展期即日起至19日，共16天，涵蓋中秋與雙十連假，邀請郭靜、周蕙、魏如昀、閻奕格、許富凱、艾薇、陳勢安、梁文音、張語噥等歌手輪番開唱，讓音樂與光影共舞。

觀光新聞處長張婉芬指出，「光影夢境」規畫八大展區，包括「追光的起點」、「花園幻境」、「舞動潮光」、「瘋狂茶會」、「光月疊影」、「愛麗絲玫影」、「林間笑影」及「夢醒時分」，以全新燈光設計、雷射光束與投影技術，營造穿越童話的沉浸體驗。湖畔9公尺高愛麗絲立體裝置與4.5公尺旋轉月亮成焦點，夜色映照如夢似幻。活動同步開放「奇幻市集」，以黑白棋盤格帳篷串聯藝術手作、花藝選物與特色餐飲，共60攤，還設置超巨大扭蛋機，打造結合創意與樂趣的魔法市集。

「光織影舞」每日展出時間晚間6時至晚間10時，「奇幻市集」下午4時起開放，晚間7時至10時每小時光影秀展演。活動採單一順時針動線入場，建議民眾搭乘大眾運輸，包括台灣好行「光林我嘉線」、YouBike 2.0及市區公車（至12月31日止持電子票證免費）。活動詳情可上嘉義市政府官網、「嘉市好旅行」臉書與IG查詢。

「情歌王子」李聖傑，以高亢與深情的歌聲點燃全場。記者魯永明／攝影
「情歌王子」李聖傑，以高亢與深情的歌聲點燃全場。記者魯永明／攝影
2025嘉市光織影舞晚間在北香湖公園揭幕，以迪士尼經典動畫「愛麗絲夢遊仙境」為靈感打造「光影夢境」主題，8大沉浸式展區全面亮相，吸引大批遊客湧入，現場宛如夢境般的光影樂園。圖／嘉市府提供
2025嘉市光織影舞晚間在北香湖公園揭幕，以迪士尼經典動畫「愛麗絲夢遊仙境」為靈感打造「光影夢境」主題，8大沉浸式展區全面亮相，吸引大批遊客湧入，現場宛如夢境般的光影樂園。圖／嘉市府提供
2025嘉市光織影舞晚間在北香湖公園揭幕，以迪士尼經典動畫「愛麗絲夢遊仙境」為靈感打造「光影夢境」主題，8大沉浸式展區全面亮相，吸引大批遊客湧入，現場宛如夢境般的光影樂園。圖／嘉市府提供
2025嘉市光織影舞晚間在北香湖公園揭幕，以迪士尼經典動畫「愛麗絲夢遊仙境」為靈感打造「光影夢境」主題，8大沉浸式展區全面亮相，吸引大批遊客湧入，現場宛如夢境般的光影樂園。圖／嘉市府提供
「鐵肺歌后」戴愛玲演唱。記者魯永明／攝影
「鐵肺歌后」戴愛玲演唱。記者魯永明／攝影
2025嘉市光織影舞晚間在北香湖公園揭幕，以迪士尼經典動畫「愛麗絲夢遊仙境」為靈感打造「光影夢境」主題，8大沉浸式展區全面亮相，吸引大批遊客湧入，現場宛如夢境般的光影樂園。圖／嘉市府提供
2025嘉市光織影舞晚間在北香湖公園揭幕，以迪士尼經典動畫「愛麗絲夢遊仙境」為靈感打造「光影夢境」主題，8大沉浸式展區全面亮相，吸引大批遊客湧入，現場宛如夢境般的光影樂園。圖／嘉市府提供
開幕晚會由亞洲指標幻術師吳冠達率先登場，以「夢境魔幻秀」結合光影、雷射與空中幻術道具，營造如夢似幻的視覺盛宴，觀眾驚呼連連。記者魯永明／攝影
開幕晚會由亞洲指標幻術師吳冠達率先登場，以「夢境魔幻秀」結合光影、雷射與空中幻術道具，營造如夢似幻的視覺盛宴，觀眾驚呼連連。記者魯永明／攝影
2025嘉市光織影舞晚間在北香湖公園揭幕，以迪士尼經典動畫「愛麗絲夢遊仙境」為靈感打造「光影夢境」主題，8大沉浸式展區全面亮相，吸引大批遊客湧入，現場宛如夢境般的光影樂園。圖／嘉市府提供
2025嘉市光織影舞晚間在北香湖公園揭幕，以迪士尼經典動畫「愛麗絲夢遊仙境」為靈感打造「光影夢境」主題，8大沉浸式展區全面亮相，吸引大批遊客湧入，現場宛如夢境般的光影樂園。圖／嘉市府提供

光影 夢境 中秋節

延伸閱讀

「北捷x迪士尼彩繪列車」萌翻！ 4米高魯斯佛超Q登場 「捷伴萌寵派對趣」必拍亮點、限定周邊 邀你毛起來拍

嘉義市「光織影舞」北香湖公園美翻！ 教師節大批民眾搶先打卡

整理包／李聖傑《One Day直到那一天》演唱會｜票價、優先購、取票攻略一次看

李聖傑跌撞26年終於爬上台北小巨蛋 嘆：到底要走去哪？

相關新聞

雖遭丹娜絲颱風重創…台南文旦登陸新加坡 超市買氣仍搶搶滾

中秋將至，象徵團圓的台南文旦再度登陸新加坡，今年文旦雖受丹娜絲颱風影響產量驟減，但農民堅持穩定價格，台南市長黃偉哲前往星...

中秋連假首日台南上午湧逾12萬遊客 古蹟美食仍最夯

中秋連假首日，台南各大景點湧現人潮，據統計，國華海安河樂、小西門、南紡商圈、孔廟與赤崁樓等古蹟園區周邊、水交社及市立圖書...

影／光織影舞登場　戴愛玲、李聖傑開唱點亮北香湖夜空

2025嘉義市光織影舞晚間在北香湖公園揭幕，以迪士尼經典動畫「愛麗絲夢遊仙境」為靈感打造「光影夢境」主題，8大沉浸式展區...

竹林共振喚醒多巴胺 草嶺石壁森林療癒季打造五感體驗

雲林縣政府在古坑鄉打造草嶺石壁森林療癒園區，今舉辦「2025草嶺石壁森林療癒季」，為期兩天的活動以「赫茲多巴胺頻率共振」...

金馬62聯名商品曝光 「島耀星光」禮盒飄散公義茶香

「五星連線‧閃耀金馬」金馬62聯名商品曝光記者會，日前在彰化全國麗園大飯店登場，匯聚中彰投雲嘉5縣市長與品牌代表，展現文...

台日合植櫻花樹 雲林虎尾將打造櫻花文化園區

雲林縣定文化景觀虎尾鎮大崙腳公園文化園區景觀工程年底將動工，預計在周邊種植逾百棵河津櫻花樹，今天在全世界推廣櫻花種植的日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。