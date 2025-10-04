竹林共振喚醒多巴胺 草嶺石壁森林療癒季打造五感體驗

雲林縣政府在古坑鄉打造草嶺石壁森林療癒園區，今舉辦「2025草嶺石壁森林療癒季」，為期兩天的活動以「赫茲多巴胺頻率共振」為主題，結合竹林、音樂與五感體驗，邀請遊客在竹林間以赫茲多巴胺頻率共振喚醒身心能量，開啟一場身心靈的療癒旅程。

2025草嶺石壁森林療癒季今開幕，縣府文化觀光處長陳璧君、主計處長黃兆君、古坑鄉長林慧如、議員張庭綺及賴明源，以及石壁休閒農業區發展協會理事長賴郁憲、草嶺村長陳兵通等人皆到場共襄盛舉，並在現場跟長輩大跳竹杖健走舞。

陳璧君表示，草嶺石壁森林療癒季已成為地方重要觀光品牌，融合自然、人文與療癒能量，不僅帶動觀光，更為在地產業注入新活力。

今年活動以「環境永續、森林療癒、綠色旅遊、竹創美學、淨零碳排」五大理念為主軸，結合生態瓶製作、手烘咖啡體驗、茶席品茗多項體驗活動，並有手碟音樂療癒、自製樂器工作坊及森林瑜伽、頌缽聲療等課程，透過頻率共振與自然節奏引導，讓參與者體驗腦內多巴胺釋放的幸福感。

林慧如表示，期待縣府可以邀請國健署、醫師到森林療癒園區實證，若對健康有助益，應該讓更多人走進來散散心。