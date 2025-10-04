雖遭丹娜絲颱風重創…台南文旦登陸新加坡 超市買氣仍搶搶滾
中秋將至，象徵團圓的台南文旦再度登陸新加坡，今年文旦雖受丹娜絲颱風影響產量驟減，但農民堅持穩定價格，台南市長黃偉哲前往星國推廣，盼提升「台南文旦」在國際市場的能見度。
黃偉哲強調，台灣文旦與其他國家品種不同，果肉細緻、香氣濃郁、甜度均衡。他笑稱，「台灣不只有台積電晶片，還有全世界喜愛的水果。」
此次除主打經典麻豆文旦，也同步行銷紅文旦。現場星國消費者品嘗後直呼香甜柔嫩、酸甜交織，掀起搶購熱潮，展現台南農產魅力。
駐新加坡代表童振源指出，文旦不僅是美味果品，更承載中秋團圓意涵。新加坡華人社群保有濃厚中秋傳統，帶動台南文旦年年熱銷。
今年文旦雖受丹娜絲颱風影響產量驟減，但農民堅持穩定價格，部分頂級麻豆文旦甚至在出口裝櫃前全數完售，再次印證台灣水果的高人氣。黃偉哲說，果農韌性強、管理精進，餘果依舊香甜。
他強調，「每一顆文旦都是農民一年心血的結晶」，市府將持續協助拓展外銷通路，打造台灣農業外交的亮麗名片。
農業局長李芳林補充，台南是全台最大文旦產區，占全台約三成。文旦不僅風味佳，也富含膳食纖維、蛋白質與維生素，是老少咸宜的健康水果。
黃偉哲表示，盼星國民眾在中秋與家人共享文旦時，也能感受到台南果農的用心與台灣的溫暖祝福。
