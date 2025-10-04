金馬62聯名商品曝光 「島耀星光」禮盒飄散公義茶香

「五星連線‧閃耀金馬」金馬62聯名商品曝光記者會，日前在彰化全國麗園大飯店登場，匯聚中彰投雲嘉5縣市長與品牌代表，展現文化跨界與地方創意的能量。嘉義品牌「島座」與司法院跨界推出的聯名禮盒「島耀星光」，以文化與公義交織的主題成為焦點。

「島耀星光」以「島嶼與星光」為靈感，將島座茶文化與司法影展「公義與光影」精神融合，象徵正義如星光閃耀、文化如茶香綿長。禮盒內容包含阿里山高山烏龍茶、日月潭紅玉紅茶、阿里山烏龍茶麵及台灣彩虹麥麵，呈現台灣茶的細緻風味與島嶼多元文化。

設計由同心圓設計創辦人張伊增操刀，以簡約線條結合金屬光澤包裝，象徵司法影展的榮耀與文化傳承。張伊增指出，此次合作將影展的精神與島座的茶文化化為視覺語言，「金馬代表影視榮耀，島座承載土地情感，兩者結合是一份文化記憶。」

島座品牌總監黃鈺真表示，茶是文化的承載，這份禮盒以茶湯映照影展星光，傳遞台灣社會的溫暖與力量。司法影展長期推廣「公義、透明、關懷」，島座的加入為影展增添人文深度，也以茶香延伸司法的溫度。