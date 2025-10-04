2025草嶺石壁森林療癒季 多元體驗喚醒身心能量
為期2天的2025草嶺石壁森林療癒季今天開跑，規劃多元且跨齡的活動，以赫茲多巴胺頻率共振喚醒身心能量，提供豐富的竹林療癒體驗。
雲林縣文化觀光處今天在草嶺石壁森林療癒園區舉辦「2025草嶺石壁森林療癒季」，文化觀光處處長陳璧君和古坑鄉鄉長林慧如等人跟著長者跳竹杖健走舞，為活動拉開序幕。
陳璧君表示，森林療癒園區以環境永續地方創生、森林療癒健康促進、綠色旅遊觀光發展、竹創產業美學藝術、綠色能源淨零碳排等五大核心理念落實。此次的療癒活動體驗與森林自然赫茲（頻率）共振，透過腦內多巴胺的提升獲得快樂能量，讓參與者感受深層的平靜與幸福。
陳璧君指出，療癒季安排專業森林療癒師帶領的工作坊，透過頌缽聲療與森林瑜伽五感探索，引領參與者徹底放鬆，感受大自然深層能量。
此外，音樂療癒的「手碟演奏」與「自製樂器工作坊」，讓民眾透過音頻與創作獲得力量，進一步與自然共鳴。還有「一瓶森林靜觀」生態瓶製作，讓參與者親手打造自然縮影；「一杯咖啡香」手烘咖啡體驗，讓竹林間瀰漫咖啡芳香；以及「一杯靜心茶」在地茶品品茗，邀請大家在竹影搖曳下沉澱心靈。
雲林縣文觀處邀請民眾在竹林間展開一場身心靈療癒之旅，走進草嶺石壁，在芬多精與竹林環繞中，體驗大自然的美好與力量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言