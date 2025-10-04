2025草嶺石壁森林療癒季 多元體驗喚醒身心能量

快訊

中央社／ 雲林縣4日電
2025草嶺石壁森林療癒季4日開跑，規劃多元跨齡活動，雲林縣文觀處長陳璧君（左3）和古坑鄉長林慧如（中）等人跟著長者跳竹杖健走舞，為活動拉開序幕。圖／中央社
2025草嶺石壁森林療癒季4日開跑，規劃多元跨齡活動，雲林縣文觀處長陳璧君（左3）和古坑鄉長林慧如（中）等人跟著長者跳竹杖健走舞，為活動拉開序幕。圖／中央社

為期2天的2025草嶺石壁森林療癒季今天開跑，規劃多元且跨齡的活動，以赫茲多巴胺頻率共振喚醒身心能量，提供豐富的竹林療癒體驗。

雲林縣文化觀光處今天在草嶺石壁森林療癒園區舉辦「2025草嶺石壁森林療癒季」，文化觀光處處長陳璧君和古坑鄉鄉長林慧如等人跟著長者跳竹杖健走舞，為活動拉開序幕。

陳璧君表示，森林療癒園區以環境永續地方創生、森林療癒健康促進、綠色旅遊觀光發展、竹創產業美學藝術、綠色能源淨零碳排等五大核心理念落實。此次的療癒活動體驗與森林自然赫茲（頻率）共振，透過腦內多巴胺的提升獲得快樂能量，讓參與者感受深層的平靜與幸福。

陳璧君指出，療癒季安排專業森林療癒師帶領的工作坊，透過頌缽聲療與森林瑜伽五感探索，引領參與者徹底放鬆，感受大自然深層能量。

此外，音樂療癒的「手碟演奏」與「自製樂器工作坊」，讓民眾透過音頻與創作獲得力量，進一步與自然共鳴。還有「一瓶森林靜觀」生態瓶製作，讓參與者親手打造自然縮影；「一杯咖啡香」手烘咖啡體驗，讓竹林間瀰漫咖啡芳香；以及「一杯靜心茶」在地茶品品茗，邀請大家在竹影搖曳下沉澱心靈。

雲林縣文觀處邀請民眾在竹林間展開一場身心靈療癒之旅，走進草嶺石壁，在芬多精與竹林環繞中，體驗大自然的美好與力量。

