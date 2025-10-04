快訊

中職／收到匿名檢舉信函...3球員涉玩博弈手遊 聯盟、雄鷹都祭出處分

出門帶傘！午後對流旺盛 氣象署籲「4縣市」小心大雷雨

影／蘆洲便當店氣爆「更驚悚畫面曝光」 同社區1個月2次火警

7月颱風衝破台南七股外海沙洲 市府推復育計畫

中央社／ 台南4日電

7月颱風丹娜絲衝破台南市七股外海沙洲，海水灌入西寮社區，且毀損青山漁港沙洲設施，台南市政府今天說，已展開修復沙洲破口、設施，推短中長期復育計畫，減緩沙洲侵蝕退縮。

南市府水利局表示，已緊急加高防洪牆、設抽水機因應。台南市長黃偉哲已向行政院長卓榮泰提新台幣11.9億元短中長期改善計畫，日後將由經濟部、內政部及南市府等協力辦理七股潟湖沙洲復育工作，包括短期減浪柵、堆砂籬、沙腸袋與抽沙養灘等工法，並建設中長期離岸潛堤與離岸堤。

水利局說，已緊急動用災害準備金1900萬元搶修青山漁港沙洲設施，施作沙腸袋850公尺及抽沙養灘2.5萬立方公尺，預定年底前完成。網仔寮汕新破口將投入2500萬元搶修，正辦理規劃設計作業。

此外，沙洲短期復育計畫，相關單位已提報3件災後復建工程，且加強防復沙洲破口及設施損壞處，經費1億1277萬元。中長期沙洲復育計畫將先辦理水工模型試驗驗證突堤、離岸堤等方案可行性，取得共識後再執行。

台南 丹娜絲颱風

延伸閱讀

颱風麥德姆影響 星宇5日部分往返港澳航班取消

光復鄉重建 唐獎基金會執行長喊話政府：應參考莫拉克風災經驗

樺加沙颱風已過半月 台東市海濱公園復原牛步惹民怨

颱風麥德姆逼近 海口將梯次實施「六停」

相關新聞

中秋連假首日台南上午湧逾12萬遊客 古蹟美食仍最夯

中秋連假首日，台南各大景點湧現人潮，據統計，國華海安河樂、小西門、南紡商圈、孔廟與赤崁樓等古蹟園區周邊、水交社及市立圖書...

台日合植櫻花樹 雲林虎尾將打造櫻花文化園區

雲林縣定文化景觀虎尾鎮大崙腳公園文化園區景觀工程年底將動工，預計在周邊種植逾百棵河津櫻花樹，今天在全世界推廣櫻花種植的日...

小日月潭「虎頭埤」拚觀光 打造空中纜車、Villa渡假村及國際飯店

台南市推動虎頭埤纜車BOT案，業者提案興建空中纜車系統、Villa渡假村及國際飯店等複合式設施，串聯虎頭埤與新化林場，投...

丹娜絲颱風重創七股頂山村 台江廟樂團中秋辦廟囗音樂會撫慰災民

中秋連假前夕，台江社區大學分校廟樂團昨晚帶著薩克斯風與舞蹈班到丹娜絲颱風重創的七股頂山村，在頂山代天府協助下舉辦音樂會，...

寶雅嘉義再出手新民二店開幕商圈展店布局 賣場競爭加遽

嘉義市知名餐飲品牌「百賀日式燒肉火鍋」位於西區新民路與興業西路口，經營7年，以吃到飽模式深受在地消費者喜愛。不過，由於租...

嘉義朴子跑若飛天公盃開跑 吸引3000人參賽「鑽轎底」

2025年第七屆跑若飛天公盃路跑暨健走大賽今早6時開跑，吸引全台3000名好手雲集，在朴子水道頭集結出發，朴子天公壇將廟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。