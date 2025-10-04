7月颱風衝破台南七股外海沙洲 市府推復育計畫

7月颱風丹娜絲衝破台南市七股外海沙洲，海水灌入西寮社區，且毀損青山漁港沙洲設施，台南市政府今天說，已展開修復沙洲破口、設施，推短中長期復育計畫，減緩沙洲侵蝕退縮。

南市府水利局表示，已緊急加高防洪牆、設抽水機因應。台南市長黃偉哲已向行政院長卓榮泰提新台幣11.9億元短中長期改善計畫，日後將由經濟部、內政部及南市府等協力辦理七股潟湖沙洲復育工作，包括短期減浪柵、堆砂籬、沙腸袋與抽沙養灘等工法，並建設中長期離岸潛堤與離岸堤。

水利局說，已緊急動用災害準備金1900萬元搶修青山漁港沙洲設施，施作沙腸袋850公尺及抽沙養灘2.5萬立方公尺，預定年底前完成。網仔寮汕新破口將投入2500萬元搶修，正辦理規劃設計作業。

此外，沙洲短期復育計畫，相關單位已提報3件災後復建工程，且加強防復沙洲破口及設施損壞處，經費1億1277萬元。中長期沙洲復育計畫將先辦理水工模型試驗驗證突堤、離岸堤等方案可行性，取得共識後再執行。