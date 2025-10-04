台日合植櫻花樹 雲林虎尾將打造櫻花文化園區

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
日本NPO法人育櫻會今與雲林縣虎尾鎮公所在涌翠閣前合力種下10株河津櫻花樹苗，為年底即將動工的大崙腳文化園區景觀工程揭開序幕。圖／虎尾鎮公所提供
雲林縣定文化景觀虎尾鎮大崙腳公園文化園區景觀工程年底將動工，預計在周邊種植逾百棵河津櫻花樹，今天在全世界推廣櫻花種植的日本NPO法人育櫻會與虎尾鎮公所率先在大崙腳公園旁的縣定古蹟涌翠閣種下10棵櫻花樹苗，虎尾鎮長林嘉弘表示，未來將把大崙腳公園打造為櫻花文化園區。

日本NPO法人育櫻會長松澤寬文今率團到雲林，與虎尾鎮長林嘉弘等人在涌翠閣前種下10株河津櫻花樹苗，為年底即將動工的大崙腳文化園區景觀工程揭開序幕，日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史、縣議員張維心、鎮代會主席陳明聖等人在場見證。

松澤寬文表示，育櫻會與台灣交流逾20年，此次與虎尾鎮公所合植，是與公部門合植首例，盼藉櫻花種植維繫「台日友好」情誼。

林嘉弘表示，大崙腳文化園區緊鄰古蹟涌翠閣，為與日式建築輝映，將在園區周邊的水源路、林森路一段約500公尺道路種下逾百棵河津櫻花，未來工程完工後，配合縣定古蹟涌翠閣日式建築氛圍，公所將打造媲美日本京都的櫻花季，成為雲林最美的櫻花文化園區，讓民眾不必出國就可在虎尾舊城區賞櫻花逛市集。

大崙腳公園占地約7900平方公尺，2011年登錄為雲林縣文化景觀，緊鄰的涌翠閣是日治時期接待官方、軍方賓客的招待所，為縣定古蹟，當地具備文化特色，林嘉弘表示，將結合兩地文化特色打造「大崙腳文化園區」，公所自籌1千萬元，病爭取縣府補助3千萬元，預計投入4千萬元進行景觀工程，預計年底動工。

