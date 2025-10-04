小日月潭「虎頭埤」拚觀光 打造空中纜車、Villa渡假村及國際飯店

台南市推動虎頭埤纜車BOT案，業者提案興建空中纜車系統、Villa渡假村及國際飯店等複合式設施，串聯虎頭埤與新化林場，投資額上看百億，日前已通過第一次甄審會並完成公聽會，議員關切進度也提醒避免重蹈以往業者棄標的覆轍，觀旅局說預計12月前召開複審會議，若審查順利，將公告徵求最優申請人。

虎頭埤建於1846年，至今已有170多年歷史，湖光山色，有小日月潭之稱，原活動中心年久失修報廢，市府觀旅局依促進民間參與公共建設法第46條民間自行規畫方式辦理政策公告招商作業，有一家業者提案，今年4月召開初審會議，8月29日召開公聽會。

市府觀旅局長林國華表示，虎頭埤開發案備受關注，公聽會有3位議員及5位議員服務處代表及在地三里里長共約50名地方民眾參與，會中並無反對聲音，與會人士普遍支持，期待計畫落實帶動地方繁榮，對投資案樂觀。

業者投資項目包括空中纜車、Villa渡假村（原活動中心環湖區）及國際飯店，業者看好於緊鄰台南高爾夫球場的2.5公頃土地開發國際飯店，鎖定高端客群，結合高爾夫休閒旅遊，發展潛力可期；纜車路線全長約2公里，設有虎頭埤站、湖濱旅館站、湖濱山城站及新化林場站等四處場站，比原先3.5公里5站點設計更為精簡。

市議員陳碧玉指出，過去虎頭埤也曾推動旅館BOT，但因業者轉投資房地產或受疫情影響，最後棄標收場，浪費多年心力。她強調，此次虎頭埤BOT案投資金額龐大，地方對於帶動觀光寄予厚望，市府應確保計畫如期推動，不要又希望落空。

觀旅局表示，推動虎頭埤BOT案，除了解決交通、停車及接駁問題，也希望滿足遊客遊憩、購物與住宿需求，帶動大新化區觀光，近年來投入數億元優化園區，推動全齡式地景遊憩場，今年再投入約2.8億元改善園區設施，遊客從每年約30萬人次，提升至38至42萬人次，成為吸引投資的重要依據，預計年底複審接著公告徵求最優申請人，若無其他投資者競爭，現有業者將取得最優申請人資格。