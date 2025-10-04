快訊

中職／收到匿名檢舉信函...3球員涉玩博弈手遊 聯盟、雄鷹都祭出處分

出門帶傘！午後對流旺盛 氣象署籲「4縣市」小心大雷雨

影／蘆洲便當店氣爆「更驚悚畫面曝光」 同社區1個月2次火警

聽新聞
0:00 / 0:00

小日月潭「虎頭埤」拚觀光 打造空中纜車、Villa渡假村及國際飯店

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
虎頭埤風景區湖光山色，有小日月潭之稱。記者吳淑玲／攝影
虎頭埤風景區湖光山色，有小日月潭之稱。記者吳淑玲／攝影

台南市推動虎頭埤纜車BOT案，業者提案興建空中纜車系統、Villa渡假村及國際飯店等複合式設施，串聯虎頭埤與新化林場，投資額上看百億，日前已通過第一次甄審會並完成公聽會，議員關切進度也提醒避免重蹈以往業者棄標的覆轍，觀旅局說預計12月前召開複審會議，若審查順利，將公告徵求最優申請人。

虎頭埤建於1846年，至今已有170多年歷史，湖光山色，有小日月潭之稱，原活動中心年久失修報廢，市府觀旅局依促進民間參與公共建設法第46條民間自行規畫方式辦理政策公告招商作業，有一家業者提案，今年4月召開初審會議，8月29日召開公聽會。

市府觀旅局長林國華表示，虎頭埤開發案備受關注，公聽會有3位議員及5位議員服務處代表及在地三里里長共約50名地方民眾參與，會中並無反對聲音，與會人士普遍支持，期待計畫落實帶動地方繁榮，對投資案樂觀。

業者投資項目包括空中纜車、Villa渡假村（原活動中心環湖區）及國際飯店，業者看好於緊鄰台南高爾夫球場的2.5公頃土地開發國際飯店，鎖定高端客群，結合高爾夫休閒旅遊，發展潛力可期；纜車路線全長約2公里，設有虎頭埤站、湖濱旅館站、湖濱山城站及新化林場站等四處場站，比原先3.5公里5站點設計更為精簡。

市議員陳碧玉指出，過去虎頭埤也曾推動旅館BOT，但因業者轉投資房地產或受疫情影響，最後棄標收場，浪費多年心力。她強調，此次虎頭埤BOT案投資金額龐大，地方對於帶動觀光寄予厚望，市府應確保計畫如期推動，不要又希望落空。

觀旅局表示，推動虎頭埤BOT案，除了解決交通、停車及接駁問題，也希望滿足遊客遊憩、購物與住宿需求，帶動大新化區觀光，近年來投入數億元優化園區，推動全齡式地景遊憩場，今年再投入約2.8億元改善園區設施，遊客從每年約30萬人次，提升至38至42萬人次，成為吸引投資的重要依據，預計年底複審接著公告徵求最優申請人，若無其他投資者競爭，現有業者將取得最優申請人資格。

虎頭埤風景區湖光山色，有小日月潭之稱。記者吳淑玲／攝影
虎頭埤風景區湖光山色，有小日月潭之稱。記者吳淑玲／攝影
虎頭埤風景區湖光山色，有小日月潭之稱。記者吳淑玲／攝影
虎頭埤風景區湖光山色，有小日月潭之稱。記者吳淑玲／攝影
台南市虎頭埤風景區三粒亭廣場空拍圖。圖／台南市觀旅局提供
台南市虎頭埤風景區三粒亭廣場空拍圖。圖／台南市觀旅局提供
虎頭埤風景區湖光山色，有小日月潭之稱。記者吳淑玲／攝影
虎頭埤風景區湖光山色，有小日月潭之稱。記者吳淑玲／攝影
虎頭埤風景區湖光山色，有小日月潭之稱。記者吳淑玲／攝影
虎頭埤風景區湖光山色，有小日月潭之稱。記者吳淑玲／攝影
台南市虎頭埤空中纜車示意圖。圖／台南市觀旅局提供
台南市虎頭埤空中纜車示意圖。圖／台南市觀旅局提供

虎頭埤 纜車 台南

延伸閱讀

日月潭公開水域游泳錦標賽展開

影／日月潭萬人泳渡今登場 馬英九第12次參賽

南投日月潭「國際萬人泳渡嘉年華」即將開跑，8大日月潭週邊美食也不可錯過！

延宕6年解套了！台中南屯文山焚化廠BOT案 台泥達環聯盟94億得標

相關新聞

中秋連假首日台南上午湧逾12萬遊客 古蹟美食仍最夯

中秋連假首日，台南各大景點湧現人潮，據統計，國華海安河樂、小西門、南紡商圈、孔廟與赤崁樓等古蹟園區周邊、水交社及市立圖書...

台日合植櫻花樹 雲林虎尾將打造櫻花文化園區

雲林縣定文化景觀虎尾鎮大崙腳公園文化園區景觀工程年底將動工，預計在周邊種植逾百棵河津櫻花樹，今天在全世界推廣櫻花種植的日...

小日月潭「虎頭埤」拚觀光 打造空中纜車、Villa渡假村及國際飯店

台南市推動虎頭埤纜車BOT案，業者提案興建空中纜車系統、Villa渡假村及國際飯店等複合式設施，串聯虎頭埤與新化林場，投...

丹娜絲颱風重創七股頂山村 台江廟樂團中秋辦廟囗音樂會撫慰災民

中秋連假前夕，台江社區大學分校廟樂團昨晚帶著薩克斯風與舞蹈班到丹娜絲颱風重創的七股頂山村，在頂山代天府協助下舉辦音樂會，...

寶雅嘉義再出手新民二店開幕商圈展店布局 賣場競爭加遽

嘉義市知名餐飲品牌「百賀日式燒肉火鍋」位於西區新民路與興業西路口，經營7年，以吃到飽模式深受在地消費者喜愛。不過，由於租...

嘉義朴子跑若飛天公盃開跑 吸引3000人參賽「鑽轎底」

2025年第七屆跑若飛天公盃路跑暨健走大賽今早6時開跑，吸引全台3000名好手雲集，在朴子水道頭集結出發，朴子天公壇將廟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。