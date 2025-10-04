快訊

中秋連假首日台南上午湧逾12萬遊客 古蹟美食仍最夯

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
中秋連假首日，台南安平熱遮蘭市集熱鬧登場，吸引大批人潮。圖／台南市觀旅局提供
中秋連假首日，台南安平熱遮蘭市集熱鬧登場，吸引大批人潮。圖／台南市觀旅局提供

中秋連假首日，台南各大景點湧現人潮，據統計，國華海安河樂、小西門、南紡商圈、孔廟與赤崁樓等古蹟園區周邊、水交社及市立圖書館新總館一早即吸引逾6萬8千人次造訪；新化、安平、鹽水及菁寮等老街也迎來逾1萬8千名遊客。

觀光旅遊局長林國華指出，濱海景點如北門婚紗美地、將軍漁港、青鯤鯓扇形鹽田、四草綠色隧道、台江國家公園、漁光島及黃金海岸等地，早上已有逾4萬2千人次漫遊親水；關子嶺、虎頭埤、德元埤荷蘭村、葫蘆埤、梅嶺、烏山頭水庫、頑皮世界、奇美博物館、台灣歷史博物館等親子與博物館景點，也吸引逾萬人次參觀。

今年中秋連假活動串聯府城山海，安平展出的「2025卡比胖拉出沒注意！臺南萌翻天」持續吸睛；虎頭埤主打「電動船遊湖x電動車遊園x烤肉x攀樹活動」，提供烤肉套餐、水彈槍對戰、太陽能遊湖船與電動遊園車，毛孩入園還有犬糧加菜，打造全家歡樂秋日時光。

鹽水月津港水域遊憩體驗推出獨木舟、SUP及家庭式龍舟板，串聯橋南老街與月津故事館；安平古堡「2025熱蘭遮市集」融合西拉雅族、漢人、荷蘭、日本文化，設有集章與限定古幣商品，邀遊客穿越時空慶中秋。

藝文活動同樣精彩，「後壁黃家古厝中秋音樂會」今晚邀樂團歌手共度月夜，白日可順遊俗女村；「蕭壠陣頭藝術祭」兩個連假在佳里蕭壠文化園區展演傳統藝陣與現代表演；「攜西港文化祭」在西港玉敕慶安宮廟埕廣場推出踩街、DIY與市集活動，展現在地刈香文化魅力。

觀旅局表示，十月活動融合自然、文化、藝術與親子體驗，呈現台南多元風貌。接下來還有龜丹溫泉「湧泉頌音」及葫蘆埤自然公園「玩埤一夏」活動，邀請民眾在十月連假走訪台南，創造專屬回憶。活動詳情請上「台南旅遊網」及「台南旅遊FB粉絲團」查詢。

