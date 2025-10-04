丹娜絲颱風重創七股頂山村 台江廟樂團中秋辦廟囗音樂會撫慰災民

中秋連假前夕，台江社區大學分校廟樂團昨晚帶著薩克斯風與舞蹈班到丹娜絲颱風重創的七股頂山村，在頂山代天府協助下舉辦音樂會，為在地長輩帶來節日歡樂，也為村落重建注入心靈慰藉。

活動吸引50多位長輩在廟口共度中秋。音樂與舞蹈的演出，搭配傳統廟宇祝福儀式，讓村民在風災後首次有機會聚集一堂，感受社區的溫暖與支持。

頂山代天府副主委陳金山表示，頂山村與海尾宋江陣有著百年文化情誼。風災發生至今已逾3個月，村內約9成房屋受損，仍有10餘戶待修復。他感謝社大台江分校樂團到訪，用音樂撫慰村民心情，並期盼村落重建早日完成。

社大台江分校薩克斯風樂團團長王燮村，本身也是海尾朝皇宮爐主，曾是海尾宋江陣隊員，他說，一百多年前，海尾宋江陣即曾聘頂山村老師父傳授武藝，此次藉由音樂與舞蹈回到頂山村，與長輩同樂、謝神祈安，意義非凡。