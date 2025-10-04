快訊

天生好命！3大生肖「菩薩庇佑」順風順水、福氣滿滿、健康長壽

高市早苗當選自民黨總裁「有望成首位女首相」賴總統祝賀

鏟子超人持續湧入光復鄉！中午出站人次已逾2萬 台鐵估人潮恐再創新高

丹娜絲颱風重創七股頂山村 台江廟樂團中秋辦廟囗音樂會撫慰災民

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台江社區大學分校廟樂團昨晚帶著薩克斯風與舞蹈班，到丹娜絲颱風重創的七股頂山代天府舉辦音樂會，為在地長輩帶來節日歡樂，也為村落重建注入心靈慰藉。圖／台江分校提供
台江社區大學分校廟樂團昨晚帶著薩克斯風與舞蹈班，到丹娜絲颱風重創的七股頂山代天府舉辦音樂會，為在地長輩帶來節日歡樂，也為村落重建注入心靈慰藉。圖／台江分校提供

中秋連假前夕，台江社區大學分校廟樂團昨晚帶著薩克斯風與舞蹈班到丹娜絲颱風重創的七股頂山村，在頂山代天府協助下舉辦音樂會，為在地長輩帶來節日歡樂，也為村落重建注入心靈慰藉。

活動吸引50多位長輩在廟口共度中秋。音樂與舞蹈的演出，搭配傳統廟宇祝福儀式，讓村民在風災後首次有機會聚集一堂，感受社區的溫暖與支持。

頂山代天府副主委陳金山表示，頂山村與海尾宋江陣有著百年文化情誼。風災發生至今已逾3個月，村內約9成房屋受損，仍有10餘戶待修復。他感謝社大台江分校樂團到訪，用音樂撫慰村民心情，並期盼村落重建早日完成。

社大台江分校薩克斯風樂團團長王燮村，本身也是海尾朝皇宮爐主，曾是海尾宋江陣隊員，他說，一百多年前，海尾宋江陣即曾聘頂山村老師父傳授武藝，此次藉由音樂與舞蹈回到頂山村，與長輩同樂、謝神祈安，意義非凡。

舞蹈班老師吳美燕表示，看到長輩們因演出而綻放笑容，內心十分感動，也希望透過節日表演，為社區帶來慰藉與希望。

台江社區大學分校廟樂團昨晚帶著薩克斯風與舞蹈班，到丹娜絲颱風重創的七股頂山代天府舉辦音樂會，為在地長輩帶來節日歡樂，也為村落重建注入心靈慰藉。圖／台江分校提供
台江社區大學分校廟樂團昨晚帶著薩克斯風與舞蹈班，到丹娜絲颱風重創的七股頂山代天府舉辦音樂會，為在地長輩帶來節日歡樂，也為村落重建注入心靈慰藉。圖／台江分校提供

音樂會 長輩 宋江陣 丹娜絲颱風

延伸閱讀

公司發中秋禮金唯獨她「被跳過」 網揭殘酷真相：下次聰明點

壽山動物園迎中秋 黑熊啃柚子狐獴吃月餅

強力水柱助災民重見乾淨地板 中市環保局車身這行字…瞬間被感動

安心過中秋！「少女的祈禱」今將響徹光復鄉 提醒災民倒垃圾了

相關新聞

中秋連假首日台南上午湧逾12萬遊客 古蹟美食仍最夯

中秋連假首日，台南各大景點湧現人潮，據統計，國華海安河樂、小西門、南紡商圈、孔廟與赤崁樓等古蹟園區周邊、水交社及市立圖書...

丹娜絲颱風重創七股頂山村 台江廟樂團中秋辦廟囗音樂會撫慰災民

中秋連假前夕，台江社區大學分校廟樂團昨晚帶著薩克斯風與舞蹈班到丹娜絲颱風重創的七股頂山村，在頂山代天府協助下舉辦音樂會，...

寶雅嘉義再出手新民二店開幕商圈展店布局 賣場競爭加遽

嘉義市知名餐飲品牌「百賀日式燒肉火鍋」位於西區新民路與興業西路口，經營7年，以吃到飽模式深受在地消費者喜愛。不過，由於租...

嘉義朴子跑若飛天公盃開跑 吸引3000人參賽「鑽轎底」

2025年第七屆跑若飛天公盃路跑暨健走大賽今早6時開跑，吸引全台3000名好手雲集，在朴子水道頭集結出發，朴子天公壇將廟...

名醫宋思權將赴汶萊國慶酒會領唱國歌 克服病痛投身公益國際交流

嘉義市知名神經內科醫師宋思權曾任國川美妙基金會董事長，近日受中華民國駐汶萊台北經貿辦事處大使蕭勝中邀請，將隨嘉義西區扶輪...

陽明醫院新醫療大樓曲線外牆吸睛...像藝術館 啟用日期曝

嘉義市陽明醫院買下林綜合醫院成立27年，隨著門診與住院患者不斷增加，院方4年前啟動擴建計畫，在原院區隔壁新建12層現代化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。