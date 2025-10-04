快訊

寶雅嘉義再出手新民二店開幕商圈展店布局 賣場競爭加遽

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
寶雅嘉義新民二店距離不到百公尺處，就有原本的「寶雅新民店」。2家大型賣場近距離相鄰，形成罕見的「雙店策略」，顯示寶雅對嘉義市場的重視與強勢擴張布局。記者魯永明／攝影
嘉義市知名餐飲品牌「百賀日式燒肉火鍋」位於西區新民路與興業西路口，經營7年，以吃到飽模式深受在地消費者喜愛。不過，由於租約期滿，6月歇業。不到3個月，這個黃金角地立刻由本土最大美妝與日用品連鎖通路寶雅國際企業承租，上月底在此開幕「寶雅嘉義新民二店」，成為興業路商圈最新消費亮點。

寶雅嘉義新民二店共有2層樓，外觀裝潢氣派醒目，位於嘉義市最熱鬧的興業商圈之一。令人矚目的是，距離不到百公尺處，就有原本的「寶雅新民店」。2家大型賣場近距離相鄰，形成罕見的「雙店策略」，顯示寶雅對嘉義市場的重視與強勢擴張布局。

嘉市人口僅26萬多人，但大型賣場與連鎖通路密集，包括Costco嘉義店、家樂福、大全聯及全聯超市、以及在地品牌大九九、小北百貨等，競爭相當激烈，讓消費者有更多選擇比較。這些通路販售的商品類別部分重疊，從美妝、生活雜貨到家用品，幾乎涵蓋市民日常消費需求。

寶雅此次短距離內開設第二家店，被業界解讀為「區域深耕、集中市占」的策略，也展現其面對競爭的信心。根據公開資料，寶雅目前在嘉市至少10家分店，展店密度高。作為台

灣上市櫃企業之一，截至8月底，全國店數已達432家。公司表示，未來仍將持續展店，期望藉由美妝與家居雙店型策略，提升品牌在全台的市場滲透率。

相關新聞

中秋連假首日台南上午湧逾12萬遊客 古蹟美食仍最夯

中秋連假首日，台南各大景點湧現人潮，據統計，國華海安河樂、小西門、南紡商圈、孔廟與赤崁樓等古蹟園區周邊、水交社及市立圖書...

丹娜絲颱風重創七股頂山村 台江廟樂團中秋辦廟囗音樂會撫慰災民

中秋連假前夕，台江社區大學分校廟樂團昨晚帶著薩克斯風與舞蹈班到丹娜絲颱風重創的七股頂山村，在頂山代天府協助下舉辦音樂會，...

寶雅嘉義再出手新民二店開幕商圈展店布局 賣場競爭加遽

嘉義市知名餐飲品牌「百賀日式燒肉火鍋」位於西區新民路與興業西路口，經營7年，以吃到飽模式深受在地消費者喜愛。不過，由於租...

嘉義朴子跑若飛天公盃開跑 吸引3000人參賽「鑽轎底」

2025年第七屆跑若飛天公盃路跑暨健走大賽今早6時開跑，吸引全台3000名好手雲集，在朴子水道頭集結出發，朴子天公壇將廟...

名醫宋思權將赴汶萊國慶酒會領唱國歌 克服病痛投身公益國際交流

嘉義市知名神經內科醫師宋思權曾任國川美妙基金會董事長，近日受中華民國駐汶萊台北經貿辦事處大使蕭勝中邀請，將隨嘉義西區扶輪...

陽明醫院新醫療大樓曲線外牆吸睛...像藝術館 啟用日期曝

嘉義市陽明醫院買下林綜合醫院成立27年，隨著門診與住院患者不斷增加，院方4年前啟動擴建計畫，在原院區隔壁新建12層現代化...

