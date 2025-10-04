聽新聞
0:00 / 0:00
寶雅嘉義再出手新民二店開幕商圈展店布局 賣場競爭加遽
嘉義市知名餐飲品牌「百賀日式燒肉火鍋」位於西區新民路與興業西路口，經營7年，以吃到飽模式深受在地消費者喜愛。不過，由於租約期滿，6月歇業。不到3個月，這個黃金角地立刻由本土最大美妝與日用品連鎖通路寶雅國際企業承租，上月底在此開幕「寶雅嘉義新民二店」，成為興業路商圈最新消費亮點。
寶雅嘉義新民二店共有2層樓，外觀裝潢氣派醒目，位於嘉義市最熱鬧的興業商圈之一。令人矚目的是，距離不到百公尺處，就有原本的「寶雅新民店」。2家大型賣場近距離相鄰，形成罕見的「雙店策略」，顯示寶雅對嘉義市場的重視與強勢擴張布局。
嘉市人口僅26萬多人，但大型賣場與連鎖通路密集，包括Costco嘉義店、家樂福、大全聯及全聯超市、以及在地品牌大九九、小北百貨等，競爭相當激烈，讓消費者有更多選擇比較。這些通路販售的商品類別部分重疊，從美妝、生活雜貨到家用品，幾乎涵蓋市民日常消費需求。
寶雅此次短距離內開設第二家店，被業界解讀為「區域深耕、集中市占」的策略，也展現其面對競爭的信心。根據公開資料，寶雅目前在嘉市至少10家分店，展店密度高。作為台
灣上市櫃企業之一，截至8月底，全國店數已達432家。公司表示，未來仍將持續展店，期望藉由美妝與家居雙店型策略，提升品牌在全台的市場滲透率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言