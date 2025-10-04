寶雅嘉義再出手新民二店開幕商圈展店布局 賣場競爭加遽

嘉義市知名餐飲品牌「百賀日式燒肉火鍋」位於西區新民路與興業西路口，經營7年，以吃到飽模式深受在地消費者喜愛。不過，由於租約期滿，6月歇業。不到3個月，這個黃金角地立刻由本土最大美妝與日用品連鎖通路寶雅國際企業承租，上月底在此開幕「寶雅嘉義新民二店」，成為興業路商圈最新消費亮點。

寶雅嘉義新民二店共有2層樓，外觀裝潢氣派醒目，位於嘉義市最熱鬧的興業商圈之一。令人矚目的是，距離不到百公尺處，就有原本的「寶雅新民店」。2家大型賣場近距離相鄰，形成罕見的「雙店策略」，顯示寶雅對嘉義市場的重視與強勢擴張布局。

嘉市人口僅26萬多人，但大型賣場與連鎖通路密集，包括Costco嘉義店、家樂福、大全聯及全聯超市、以及在地品牌大九九、小北百貨等，競爭相當激烈，讓消費者有更多選擇比較。這些通路販售的商品類別部分重疊，從美妝、生活雜貨到家用品，幾乎涵蓋市民日常消費需求。

寶雅此次短距離內開設第二家店，被業界解讀為「區域深耕、集中市占」的策略，也展現其面對競爭的信心。根據公開資料，寶雅目前在嘉市至少10家分店，展店密度高。作為台