嘉義朴子跑若飛天公盃開跑 吸引3000人參賽「鑽轎底」

2025年第七屆跑若飛天公盃路跑暨健走大賽今早6時開跑，吸引全台3000名好手雲集，在朴子水道頭集結出發，朴子天公壇將廟內開基天公祖請到現場，駕設於拱門之上，讓所有的跑者可以「鑽轎腳」，為跑者祈福，運動賽事結合地方宗教信仰，別具嘉義縣地方特色。

在議員黃嫈珺爭取下，連續舉辦7年跑若飛天公盃路跑，今年開放身障者報名，許多人推著輪椅參加，回到終點線將由工作人員掛獎牌。一名身障者說，行動不便很難接觸運動賽事，這是第一次參加戶外賽事，完成全程還能獲得獎牌，別具紀念意義，讓他很感動。

黃嫈珺說，今年邀請教養院及育幼院共300名院生參加，由嘉楠集團總裁陳和春以及宏偉慈善會出資10輛遊覽車，讓平常少有機會外出的弱勢族群參加運動盛會，也感謝瑾諺工程公司、韋勝人力公司出資公益團體的每人一件團體服及每人一張120元園遊券。

朴子市長吳品叡表示，嘉義縣國小含以下學童可免費參加學生專案，還有路跑衣服、紀念毛巾以及50元園遊券，每年吸引500名學生參賽，感謝朴子魅力商圈攤商大力支持，讓跑者可以品嘗朴子在地美食，今年完賽禮還有Q版天公祖抱枕娃娃讓大家作紀念。