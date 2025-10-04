名醫宋思權將赴汶萊國慶酒會領唱國歌 克服病痛投身公益國際交流

嘉義市知名神經內科醫師宋思權曾任國川美妙基金會董事長，近日受中華民國駐汶萊台北經貿辦事處大使蕭勝中邀請，將隨嘉義西區扶輪社國慶假期前往汶萊，展開兼具文化交流與國民外交旅程。宋思權受邀在國慶酒會上，擔任中華民國國歌的領唱人，他形容這「既是榮譽，也是責任與使命的承擔」。

此外，宋思權參加的嘉義西區扶輪社共29位社員 ，也將與國際友人一同出席「汶萊扶輪社60周年授證典禮」，典禮以黑金色調系為主題色，台灣代表團將以正式禮服莊重亮相，展現專業與尊重，見證扶輪精神的傳承與延續。

宋思權人生經歷充滿堅毅。他13年前歷經3次脊椎大手術，雖然如今必須倚靠拐杖或三輪電動代步車行動，但成功擺脫下肢癱瘓命運。他坦言病魔沒有擊倒自己，反而激發更多行善助人的力量，投入推廣公共場所設置AED（自動體外心臟電擊去顫器）的行動，守護更多生命安全。