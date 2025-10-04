聽新聞
0:00 / 0:00
名醫宋思權將赴汶萊國慶酒會領唱國歌 克服病痛投身公益國際交流
嘉義市知名神經內科醫師宋思權曾任國川美妙基金會董事長，近日受中華民國駐汶萊台北經貿辦事處大使蕭勝中邀請，將隨嘉義西區扶輪社國慶假期前往汶萊，展開兼具文化交流與國民外交旅程。宋思權受邀在國慶酒會上，擔任中華民國國歌的領唱人，他形容這「既是榮譽，也是責任與使命的承擔」。
此外，宋思權參加的嘉義西區扶輪社共29位社員 ，也將與國際友人一同出席「汶萊扶輪社60周年授證典禮」，典禮以黑金色調系為主題色，台灣代表團將以正式禮服莊重亮相，展現專業與尊重，見證扶輪精神的傳承與延續。
宋思權人生經歷充滿堅毅。他13年前歷經3次脊椎大手術，雖然如今必須倚靠拐杖或三輪電動代步車行動，但成功擺脫下肢癱瘓命運。他坦言病魔沒有擊倒自己，反而激發更多行善助人的力量，投入推廣公共場所設置AED（自動體外心臟電擊去顫器）的行動，守護更多生命安全。
在台灣邁入高齡化社會之際，宋思權關注失智症議題，臉書分享「假如有一天我得了失智症」，以22條動人守則寫給未來的自己，提醒親友以愛與耐心陪伴失智長輩。文章觸動人心，迅速引發網友廣傳，許多人讀後感動落淚。宋思權說，他領有中度身障證明，行動多倚靠電動代步車，無論在台灣高鐵、捷運，甚至出國旅行，都能自如行走，感受來自各方的尊重，讓他心懷感恩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言