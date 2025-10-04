快訊

名醫宋思權將赴汶萊國慶酒會領唱國歌 克服病痛投身公益國際交流

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市知名神經內科醫師宋思權，近日受中華民國駐汶萊台北經貿辦事處大使蕭勝中邀請赴汶萊，在國慶酒會上，擔任中華民國國歌領唱人。 圖為AI生成／宋思權提供
嘉義市知名神經內科醫師宋思權，近日受中華民國駐汶萊台北經貿辦事處大使蕭勝中邀請赴汶萊，在國慶酒會上，擔任中華民國國歌領唱人。 圖為AI生成／宋思權提供

嘉義市知名神經內科醫師宋思權曾任國川美妙基金會董事長，近日受中華民國駐汶萊台北經貿辦事處大使蕭勝中邀請，將隨嘉義西區扶輪社國慶假期前往汶萊，展開兼具文化交流與國民外交旅程。宋思權受邀在國慶酒會上，擔任中華民國國歌的領唱人，他形容這「既是榮譽，也是責任與使命的承擔」。

此外，宋思權參加的嘉義西區扶輪社共29位社員 ，也將與國際友人一同出席「汶萊扶輪社60周年授證典禮」，典禮以黑金色調系為主題色，台灣代表團將以正式禮服莊重亮相，展現專業與尊重，見證扶輪精神的傳承與延續。

宋思權人生經歷充滿堅毅。他13年前歷經3次脊椎大手術，雖然如今必須倚靠拐杖或三輪電動代步車行動，但成功擺脫下肢癱瘓命運。他坦言病魔沒有擊倒自己，反而激發更多行善助人的力量，投入推廣公共場所設置AED（自動體外心臟電擊去顫器）的行動，守護更多生命安全。

在台灣邁入高齡化社會之際，宋思權關注失智症議題，臉書分享「假如有一天我得了失智症」，以22條動人守則寫給未來的自己，提醒親友以愛與耐心陪伴失智長輩。文章觸動人心，迅速引發網友廣傳，許多人讀後感動落淚。宋思權說，他領有中度身障證明，行動多倚靠電動代步車，無論在台灣高鐵、捷運，甚至出國旅行，都能自如行走，感受來自各方的尊重，讓他心懷感恩。

嘉義市知名神經內科醫師宋思權近日受中華民國駐汶萊台北經貿辦事處大使蕭勝中邀請，將隨嘉義西區扶輪社國慶假期前往汶萊，在國慶酒會上，擔任中華民國國歌領唱人。圖／宋思權提供
嘉義市知名神經內科醫師宋思權近日受中華民國駐汶萊台北經貿辦事處大使蕭勝中邀請，將隨嘉義西區扶輪社國慶假期前往汶萊，在國慶酒會上，擔任中華民國國歌領唱人。圖／宋思權提供

失智症 嘉義 汶萊

