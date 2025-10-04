快訊

黃金周連假高速公路塞爆…陸超狂夫妻「各開一台直升機」返鄉

發電機冒煙...北車附近上午大停電！ 民眾被困電梯「影響約700戶」

公所誤發烏龍簡訊…但真有光復鄉徵召令！這天起共要240人

聽新聞
0:00 / 0:00

陽明醫院新醫療大樓曲線外牆吸睛...像藝術館 啟用日期曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
陽明醫院新醫療大樓網友形容像藝術館，曲線外牆造型吸睛。記者魯永明／攝影
陽明醫院新醫療大樓網友形容像藝術館，曲線外牆造型吸睛。記者魯永明／攝影

嘉義市陽明醫院買下林綜合醫院成立27年，隨著門診與住院患者不斷增加，院方4年前啟動擴建計畫，在原院區隔壁新建12層現代化醫療大樓，由曾承建台中國家歌劇院的麗明營造公司負責興建。目前新大樓已完工，曲線造型的外牆設計格外搶眼，網友形容新大樓外型獨特，「不像醫院，反而像座藝術館」，明年啟用將成為嘉市新醫療地標。

院方表示，為配合市政府北棟大樓基地明年動工，今年底開放新大樓地下4層停車場，共設有114個停車位，可望大幅紓解院區長期以來的停車壅塞問題。至於地上醫療樓層，因缺工影響，工程進度延宕，預計明年才會啟用。

陽明醫院院長謝景祥表示，這棟新大樓曲線外牆設計出自建築師蘇杰鳴之手，設計理念來自「城市美學是社會責任」信念。他坦言，這面牆沒有一處是直線，3個維度全是曲線，施工難度高，也增加不少預算。然而，麗明營造董事長吳春山對此設計大為驚豔，秉持「蓋出漂亮建築」的熱情，克服疫情期間缺工與缺料挑戰，最終將大樓順利完成。

謝景祥強調，麗明營造施工過程對工程安全一絲不苟，該工程更榮獲勞動部頒發優良工程「金安獎」第1名，讓醫院團隊深感榮幸。他期盼1年後新大樓全面開幕，不僅能提供市民更優質與安全的醫療服務，也能以美麗的建築形象，成為嘉義市的新興美學地標。

新大樓規模龐大，地下共4層、地上12層，總樓地板面積達3863坪，明年啟用醫療樓層，為嘉市民提供全新就醫環境。對此，市民表達期待，院區停車位難求，新的地下停車場開放後，將能減輕周邊道路違停壓力，未來除醫療服務外，也能為嘉市增添現代感，成為新的城市景觀亮點。

陽明醫院新醫療大樓網友形容像藝術館，曲線外牆造型吸睛。記者魯永明／攝影
陽明醫院新醫療大樓網友形容像藝術館，曲線外牆造型吸睛。記者魯永明／攝影

建築師 嘉義

延伸閱讀

影／基隆田徑場9億改建一波三折明年8月啟用 市民：封5年等好久

中捷藍線遭指開工未動工 盧秀燕：工程進度不錯

從橋下到新家...嘉義市西區區政大樓上梁開啟新篇章 完工期曝

美濃大峽谷效應！剩餘土石無人敢收工程陷停擺 議員促修法解套

相關新聞

名醫宋思權將赴汶萊國慶酒會領唱國歌 克服病痛投身公益國際交流

嘉義市知名神經內科醫師宋思權曾任國川美妙基金會董事長，近日受中華民國駐汶萊台北經貿辦事處大使蕭勝中邀請，將隨嘉義西區扶輪...

陽明醫院新醫療大樓曲線外牆吸睛...像藝術館 啟用日期曝

嘉義市陽明醫院買下林綜合醫院成立27年，隨著門診與住院患者不斷增加，院方4年前啟動擴建計畫，在原院區隔壁新建12層現代化...

嘉義這2家名店蛋黃酥愈到中秋愈難買 訂單滿到接不完

中秋節腳步將近，嘉義縣市2家名店的蛋黃酥再度掀起搶購熱潮。一家是布袋鎮的「村上桃貴」，主打創意十足的烏魚子蛋黃酥；另一家...

嘉義建城321周年宣傳 徵求分手女孩、閒晃高中生...臨演話題先爆紅

嘉義市年底慶祝建城321周年將舉辦城市博覽會，市府文化局特別委託廠商拍宣傳影片，臨時演員徵才公告引發關注討論。臨時演員由...

嘉義市府後方路口車禍頻傳 市府評估設智慧停讓設施

嘉義市政府與市警察局大樓後方的忠孝路與民樂街口，是通往東市場的重要出入口，每天不僅有市府員工上下班，還有洽公民眾及往來市...

南市議員批死亡車禍、竊盜案件增 警：事故熱區強化巡查

台南元月至今死亡車禍121件，127人喪生，案件數較去年同期增加2成，3至8月竊盜案2519件，也比去年暴增1千多件，議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。