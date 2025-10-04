陽明醫院新醫療大樓曲線外牆吸睛...像藝術館 啟用日期曝

嘉義市陽明醫院買下林綜合醫院成立27年，隨著門診與住院患者不斷增加，院方4年前啟動擴建計畫，在原院區隔壁新建12層現代化醫療大樓，由曾承建台中國家歌劇院的麗明營造公司負責興建。目前新大樓已完工，曲線造型的外牆設計格外搶眼，網友形容新大樓外型獨特，「不像醫院，反而像座藝術館」，明年啟用將成為嘉市新醫療地標。

院方表示，為配合市政府北棟大樓基地明年動工，今年底開放新大樓地下4層停車場，共設有114個停車位，可望大幅紓解院區長期以來的停車壅塞問題。至於地上醫療樓層，因缺工影響，工程進度延宕，預計明年才會啟用。

陽明醫院院長謝景祥表示，這棟新大樓曲線外牆設計出自建築師蘇杰鳴之手，設計理念來自「城市美學是社會責任」信念。他坦言，這面牆沒有一處是直線，3個維度全是曲線，施工難度高，也增加不少預算。然而，麗明營造董事長吳春山對此設計大為驚豔，秉持「蓋出漂亮建築」的熱情，克服疫情期間缺工與缺料挑戰，最終將大樓順利完成。

謝景祥強調，麗明營造施工過程對工程安全一絲不苟，該工程更榮獲勞動部頒發優良工程「金安獎」第1名，讓醫院團隊深感榮幸。他期盼1年後新大樓全面開幕，不僅能提供市民更優質與安全的醫療服務，也能以美麗的建築形象，成為嘉義市的新興美學地標。